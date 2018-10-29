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Tootmine lõpetatud

Arvuti peakomplekt

SHM1900/00

Selged vestused, kerge disain

Philipsi SHM1900 puhul on tegemist kerge kõrva katva arvuti peakomplektiga, mis tagab ülima mugavuse

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Selged vestused, kerge disain

  • Kõrvu katvad

2-1 adapter töötab nii arvuti kui sülearvutiga

2-1 adapteriga saate hõlpsalt lülituda arvuti kasutamiselt ümber sülearvuti kasutamisele.

Mikrofon on hääle tabamiseks seatud alati ideaalsesse asendisse

Lihtsalt reguleeritav poom tagab, et mikrofon on alati hääle tabamiseks õiges asendis.

Kõrva kattev kuju, et tagada ülim mugavus, hea sobivus ja mürakindlus

Kõrva kattev kuju tagab ülima mugavuse ja sobivuse. Samas isoleerib kõva kattev kuju välismüra, pakkudes intensiivset kuulamiselamust.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.