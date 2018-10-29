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Tootmine lõpetatud
SHM1900/00
Selged vestused, kerge disain
Philipsi SHM1900 puhul on tegemist kerge kõrva katva arvuti peakomplektiga, mis tagab ülima mugavuse
Kõrvu katvad
2-1 adapteriga saate hõlpsalt lülituda arvuti kasutamiselt ümber sülearvuti kasutamisele.
Lihtsalt reguleeritav poom tagab, et mikrofon on alati hääle tabamiseks õiges asendis.
Kõrva kattev kuju tagab ülima mugavuse ja sobivuse. Samas isoleerib kõva kattev kuju välismüra, pakkudes intensiivset kuulamiselamust.
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