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Tootmine lõpetatud
SHP2000/10
Suurepärane mugavus ja täielik reguleeritavus
Täismõõtmelised kerged kõrvaklapid, mille täielikult reguleeritav peavõru ja klapid sobivad suurepäraselt ja on kuulamisel mugavad.
40 mm elementide / avatud tagaosaga
Kõrva katvad
Ideaalse pikkusega juhe, mis annab teile rohkem liikumisvabadust ja valikuvõimalusi, kus oma muusikaseadet kanda.
3.8
5-st
10
Auhinnad
grsz
17/09/2018
Polska
Dobre słuchawki w korzystnej cenie
Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
ewcia25
16/08/2014
Polska
SHP2000/00
Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!
See arvustus tehti tootele SHP2000 Stereo Headphones
See arvustus tehti tootele SHP2000 Stereo Headphones
01/02/2026
Україна
Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять
See arvustus tehti tootele SHP2000 Stereo Headphones
Kasutamise kuupäev 2026-01-01
See arvustus tehti tootele SHP2000 Stereo Headphones
Kasutamise kuupäev 2026-01-01