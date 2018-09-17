TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Pakendi foto
  • Põhipilt
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Pakendi foto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

Juhtmega kõrvaklapid

SHP2000/10

3.8

| (10) Auhinnad

Suurepärane mugavus ja täielik reguleeritavus

Täismõõtmelised kerged kõrvaklapid, mille täielikult reguleeritav peavõru ja klapid sobivad suurepäraselt ja on kuulamisel mugavad.

Kuva kõik eelised

Muusika, arvuti, teleri jaoks

Suurepärane mugavus ja täielik reguleeritavus

  • 40 mm elementide / avatud tagaosaga

  • Kõrva katvad

Täismõõtmelised kõrvaklapid blokeerivad välismüra

Pehmed kõrvaklapid mugavaks ja pikaajaliseks kuulamiseks

2 m pikkune juhe, et saaksite muusikamängijat kotis kanda

Ideaalse pikkusega juhe, mis annab teile rohkem liikumisvabadust ja valikuvõimalusi, kus oma muusikaseadet kanda.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.8

5-st

10

Auhinnad

2

17/09/2018

Polska

Polska

Dobre słuchawki w korzystnej cenie

Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

16/08/2014

Polska

Polska

SHP2000/00

Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!

See arvustus tehti tootele SHP2000 Stereo Headphones

See arvustus tehti tootele SHP2000 Stereo Headphones

01/02/2026

Україна

Україна

Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять

See arvustus tehti tootele SHP2000 Stereo Headphones

Kasutamise kuupäev 2026-01-01

See arvustus tehti tootele SHP2000 Stereo Headphones

Kasutamise kuupäev 2026-01-01

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.