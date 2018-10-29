TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • The Freddie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie

RetroSiseruumide kõrvu katvad kõrvaklapid

SHP9500CY/00

The Freddie

Oh, nad on su parimad sõbrad! Kuula nende klassikalise välimusega lahtise tagaosaga juhtmega kõrvaklappidega oma armastatud muusikat heliga, mida see väärib. Need kõrvaklapid on loodud koduseks kuulamiseks ning neil on audiofiilne häälestus, lahe retrostiil ja kaasaegne mugavus.

Kuva kõik eelised

The Freddie

  • Retro disain, sillerdav heli

  • Juhtmega avatud tagaküljega kõrvaklapid

  • Nurgaga 50 mm draiverid

  • Mugav pikaaegseks kuulamiseks

Endisaegne välimus, tänapäevane heli

Endisaegne välimus, tänapäevane heli

Nahkpüksid, sinu parim särk ja nende kõrvaklappide retrolik 70ndate välimus! Olenemata sellest, kas sa rokid vanade heade aegade vinüüli saatel või kuulad uusimat singlit, on aeg lõõgastudaja nautida sooja, autentset heli.

Avatud tagaküljega, ümber kõrva kõrvaklapid. Jõua oma muusikale lähemale

Avatud tagaküljega, ümber kõrva kõrvaklapid. Jõua oma muusikale lähemale

Avatud tagaosaga disain võimaldab sul kogeda oma muusika hinge. Kuna korpus ei takista heli voolavust, saad sa nautida kaasahaaravat ja avarat esitust, mis eraldab hääled ja instrumendid, võimaldades nautida iga noodi täielikku mõju. See on nagu oma lemmikbändiga stuudios viibimine.

Nurga all olevad 50 mm neodüümdraiverid. Ehtne hi-fi heli

Nurga all olevad 50 mm neodüümdraiverid. Ehtne hi-fi heli

‌Neodüümdraiverid on konstrueeritud nii, et need on 15-kraadise nurga all kaldes, sobitudes sinu kõrva loomuliku geomeetriaga, nii et sa kuuled iga sagedust optimaalse täpsusega. Sillerdavad kõrged, kontrollitud madalad toonid ja lopsakas ja loomulik kesktase. Ideaalne mis tahes muusika jaoks, mida sa soovid kuulata.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.