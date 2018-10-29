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SHP9500CY/00
The Freddie
Oh, nad on su parimad sõbrad! Kuula nende klassikalise välimusega lahtise tagaosaga juhtmega kõrvaklappidega oma armastatud muusikat heliga, mida see väärib. Need kõrvaklapid on loodud koduseks kuulamiseks ning neil on audiofiilne häälestus, lahe retrostiil ja kaasaegne mugavus.
Retro disain, sillerdav heli
Juhtmega avatud tagaküljega kõrvaklapid
Nurgaga 50 mm draiverid
Mugav pikaaegseks kuulamiseks
Nahkpüksid, sinu parim särk ja nende kõrvaklappide retrolik 70ndate välimus! Olenemata sellest, kas sa rokid vanade heade aegade vinüüli saatel või kuulad uusimat singlit, on aeg lõõgastudaja nautida sooja, autentset heli.
Avatud tagaosaga disain võimaldab sul kogeda oma muusika hinge. Kuna korpus ei takista heli voolavust, saad sa nautida kaasahaaravat ja avarat esitust, mis eraldab hääled ja instrumendid, võimaldades nautida iga noodi täielikku mõju. See on nagu oma lemmikbändiga stuudios viibimine.
Neodüümdraiverid on konstrueeritud nii, et need on 15-kraadise nurga all kaldes, sobitudes sinu kõrva loomuliku geomeetriaga, nii et sa kuuled iga sagedust optimaalse täpsusega. Sillerdavad kõrged, kontrollitud madalad toonid ja lopsakas ja loomulik kesktase. Ideaalne mis tahes muusika jaoks, mida sa soovid kuulata.
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