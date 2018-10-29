Nurga all olevad 50 mm neodüümdraiverid. Ehtne hi-fi heli

‌Neodüümdraiverid on konstrueeritud nii, et need on 15-kraadise nurga all kaldes, sobitudes sinu kõrva loomuliku geomeetriaga, nii et sa kuuled iga sagedust optimaalse täpsusega. Sillerdavad kõrged, kontrollitud madalad toonid ja lopsakas ja loomulik kesktase. Ideaalne mis tahes muusika jaoks, mida sa soovid kuulata.