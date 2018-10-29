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Tootmine lõpetatud
SHQ1250TBK/00
Laske käia!
Eriti kerged kõrvaklapid SHQ1250 sobivad hästi nii treeningsaalis kui ka jooksurajal kasutamiseks. Tugevad kõrvaklapid edastavat võimsat bassiheli ja neid on mugav kanda.
13,6 mm draiverid/poolsuletud
Kõrvakonks
Võimsad 13,6 mm draiverite abil saate kuulata võimsat tugeva sügava ja dünaamilise bassiga muusikat , et oleksite kogu aeg motiveeritud ja liikumises. Ülikvaliteetsed draiverid tagavad tõelise muusikaelamuse ja hoiavad kogu treeningu ajal meeleolu üleval.
Need ActionFiti kõrvaklapid ei blokeeri väliseid helisid, nii et saate ka väljas treenides ohutult ümbritsevaga kursis püsida. Avatud akustiline platvorm tagab kvaliteetse heli ümbritsevat maailma varjamata.
Kõrvakonksud tagavad kandmisel stabiilsuse ja mugavuse.
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