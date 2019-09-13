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Tootmine lõpetatud

Sportlikud kõrvaklapid koos mikrofoniga

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Laske käia!

Eriti kerged kõrvaklapid SHQ1255 sobivad hästi nii treeningsaalis kui ka jooksurajal kasutamiseks. Tugevad kõrvaklapid edastavat võimsat bassiheli ja neid on mugav kanda.

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Higistamiskindel

Laske käia!

  • 13,6 mm draiverid/poolsuletud

  • Kõrvakonks

Stabiilsed ja mugavad kõrvakonksud

Kõrvakonksud tagavad kandmisel stabiilsuse ja mugavuse.

Kontrollige treeningu ajal muusikat ja vastake kõnedele

Püsige ühenduses. Sisseehitatud mikrofon ja muusika juhtnupud (IPX2) võimaldavad trenni ajal kiiresti ja hõlpsasti lugusid vahetada ja kõnedele vastata.

Avatud akustiline disain laseb teil ümbritsevaga kursis püsida

Need ActionFiti kõrvaklapid ei blokeeri väliseid helisid, nii et saate ka väljas treenides ohutult ümbritsevaga kursis püsida. Avatud akustiline platvorm tagab kvaliteetse heli ümbritsevat maailma varjamata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.