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Tootmine lõpetatud
SHQ1255TBK/00
Laske käia!
Eriti kerged kõrvaklapid SHQ1255 sobivad hästi nii treeningsaalis kui ka jooksurajal kasutamiseks. Tugevad kõrvaklapid edastavat võimsat bassiheli ja neid on mugav kanda.
13,6 mm draiverid/poolsuletud
Kõrvakonks
Kõrvakonksud tagavad kandmisel stabiilsuse ja mugavuse.
Püsige ühenduses. Sisseehitatud mikrofon ja muusika juhtnupud (IPX2) võimaldavad trenni ajal kiiresti ja hõlpsasti lugusid vahetada ja kõnedele vastata.
Need ActionFiti kõrvaklapid ei blokeeri väliseid helisid, nii et saate ka väljas treenides ohutult ümbritsevaga kursis püsida. Avatud akustiline platvorm tagab kvaliteetse heli ümbritsevat maailma varjamata.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem