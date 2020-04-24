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Tootmine lõpetatud

Kõrvaklapid

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lisabass

Nautige nende mugavate, stabiilsete ja võimsate klambriga kõrvaklappide rütmikaid bassihelisid.

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võimsa heli esitamiseks

Lisabass

  • 15 mm draiverite ja avatud tagaosaga

  • Kõrvakonks

Asümmeetriline juhe ei jää ette

See elegantselt lihtne juhtmepuntrate vältimise süsteem võimaldab riputada juhtme kaela taha, mitte lõua alla.

Kõrva kontuure järgiv konks suurendab mugavust ja stabiilsust kandmisel

Konks püsib kõrva taga ka siis, kui liigute, hoides kõrvaklappi kindlalt paigal ja säilitades hea heli.

1,2 m juhe on ideaalne väljas kasutamiseks

Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Positiivsed omadused

Dźwięk, Wygoda, Design

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHS3300BK Słuchawki

Kasutamise kuupäev 2019-03-23

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHS3300BK Słuchawki

Kasutamise kuupäev 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

See arvustus tehti tootele SHS3300BK Słuchawki

See arvustus tehti tootele SHS3300BK Słuchawki

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHS3300BK Slušalice

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHS3300BK Slušalice

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.