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Tootmine lõpetatud

Perfect replacementUniversaalne kaugjuhtimispult

SRP2018/10

3

| (7) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

Kaheksa ühes universaalne kaugjuhtimispult.

Asendab kuni kaheksa seadme, nagu TV, satelliidiboksi, meediamängija, Blue-ray-mängija, DVD-mängija , Sound Bari kõlari, mängukonsooli, Aux jne, kaugjuhtimispulte. Seadista lihtsalt kooditeegi abil või kopeeri olemasolev pult õpifunktsiooni abil.

Kuva kõik eelised

Õpifunktsiooniga

Kaheksa ühes universaalne kaugjuhtimispult.

  • Kaheksa ühes

  • Nutinupp

  • Õpifunktsioon

Ühildub kuni 2000 populaarse tootemargiga

IR-koodide teek sisaldab kuni 8000 koodi

IR-koodide andmebaas sisaldab parimaid tarbijatooteid ja populaarseid kohalikke teleri, satelliitsideseadme, meediumimängija, Blue-ray, DVD, heliriba, mängukonsoolide jne tooteid

Ühe puutega nutinupp teleris rakenduste menüü avamiseks

Nutinupuga pääsete ligi teleri rakenduste teegile. Kooditeegis on koodi lihtne valida ja seadistada.

Tehnilised andmed

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 302.7 kB
  • 30 June 2024

Ühilduvuse loend - English (US)

  • PDF fail, 1.1 MB
  • 14 December 2023

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.