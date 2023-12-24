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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kaheksa ühes universaalne kaugjuhtimispult.
Asendab kuni kaheksa seadme, nagu TV, satelliidiboksi, meediamängija, Blue-ray-mängija, DVD-mängija , Sound Bari kõlari, mängukonsooli, Aux jne, kaugjuhtimispulte. Seadista lihtsalt kooditeegi abil või kopeeri olemasolev pult õpifunktsiooni abil.
Kaheksa ühes
Nutinupp
Õpifunktsioon
IR-koodide andmebaas sisaldab parimaid tarbijatooteid ja populaarseid kohalikke teleri, satelliitsideseadme, meediumimängija, Blue-ray, DVD, heliriba, mängukonsoolide jne tooteid
Nutinupuga pääsete ligi teleri rakenduste teegile. Kooditeegis on koodi lihtne valida ja seadistada.