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  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
  • Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*

Uus

Philips 8000Käeshoitav auruti

STH8040/40

Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*

Erinevalt tavalistest käeshoitavatest rõivaaurutitest hoiab AirStretch riideid aurutamise ajal paigal. Suure kiirusega mootori ja õhuventilaatori toel loob see õrna imemise, mis hoiab kangast paigas, libiseb sujuvalt ühe käega ning eemaldab kortse paremini** ja kiiremini***

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Imemisvõimsus, venitamine ja aur parema** kortsueemalduse jaoks

Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*

  • Patenteeritud AirStretch tehnoloogia tõmbab kanga siledaks, nii et aur tungib sügavamale kiiremate*** tulemuste saavutamiseks

  • Auru ja imemise võimas kombinatsioon võimaldab paremat kortsude eemaldamist ühe liigutusega**

  • OptimalTEMP tehnoloogia hoiab iga triigitava kanga turvalisena, õrnast siidist tugeva teksani.

  • Kuni 24 g/min auru väljund ja 1500 W võimsus eemaldavad isegi rasked kortsud kiiresti ja tõhusalt*****

  • Kaks eemaldatavat mahutit – 140 ml või 200 ml. Auruta 8 rõivast ilma täitmiseta. Eemalda, täida, klõpsa tagasi.

Kiiremad tulemused AirStretch-tehnoloogiaga

Kiiremad tulemused AirStretch-tehnoloogiaga

Koge kiiremat*** aurutamist AirStretch-tehnoloogiaga. Selle 2600 Pa võimas imetusjõud**** tõmbab kangast õrnalt siledaks, aidates aurul tungida sügavamale kiiremate ja ühtlasemate tulemuste saavutamiseks, et Sina saaksid hetkega valmis olla.

Eemaldab kortsud ühel libistamisel

Eemaldab kortsud ühel libistamisel

Auru ja imemise võimas kombinatsioon võimaldab paremat kortide eemaldamist ühel libistamisel**, jättes riided igal kangal siledaks ja värskeks.

Garanteeritult ei põleta

Garanteeritult ei põleta

OptimalTEMP tehnoloogia hoiab iga triigitava kanga turvalisena – õrnast siidist tugeva teksani. Auru julgelt, ilma seadeid muutmata või õiget temperatuuri ootamata.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Philipsilt, Euromonitor International Limited, triikraudade kategooria definitsiooni järgi; jaemüügi maht ühikutes, 2025. aasta andmed.

  2. STH80XX testitud puuvillasest kangast kahte režiimi võrreldes; ainult aur ja kõrge imemisvõimsus koos auruga.

  3. STH80XX testitud imemise ja aurutamisega võrreldes STH30XX-ga, mis kasutab ainult auru T-särgil.

  4. Mõõdetud ainult imemisega, küttekeha ja aur väljalülitatud.

  5. 1500 W võimsus põhineb seadme ühendamisel 240 V toiteallikaga. Tegelik võimsus võib sõltuvalt pingest erineda.

  6. Testitud bakterite/pärmide tüvedega: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testitud tolmulestade liikidega: Dermatophagoides farinae (isased ja emased täiskasvanud lested ning nümfid)