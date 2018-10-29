Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*

Erinevalt tavalistest käeshoitavatest rõivaaurutitest hoiab AirStretch riideid aurutamise ajal paigal. Suure kiirusega mootori ja õhuventilaatori toel loob see õrna imemise, mis hoiab kangast paigas, libiseb sujuvalt ühe käega ning eemaldab kortse paremini** ja kiiremini***