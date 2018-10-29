30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Uus
STH8040/80
Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*
Erinevalt tavalistest käeshoitavatest rõivaaurutitest hoiab AirStretch riided aurutamise ajal paigal. Kiire mootori ja õhuventilaatori toel loob see õrna imemise, mis hoiab kangast paigas, libiseb sujuvalt ühe käega ning eemaldab kortse paremini** ja kiiremini***
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Patenteeritud AirStretch tehnoloogia tõmbab kanga siledaks, nii et aur tungib sügavamale ja annab kiiremaid*** tulemusi
Auru ja imemise võimas kombinatsioon võimaldab paremini eemaldada kortse ühe liigutusega**
OptimalTEMP tehnoloogia hoiab kõiki triigitavaid kangaid ohutuna, õrnast siidist tugeva teksani.
Kuni 24 g/min auru väljund ja 1500 W võimsus eemaldavad isegi rasked kortsud kiiresti ja tõhusalt*****
Kaks eemaldatavat mahutit – 140 ml või 200 ml. Auruta 8 rõivast ilma täitmiseta. Eemalda, täida, klõpsa tagasi.
Koge kiiremat*** aurutamist AirStretch Technology abil. Selle 2600 Pa võimas imetõmme**** tõmbab kangast õrnalt siledaks, aidates aurul tungida sügavamale kiiremate ja ühtlasemate tulemuste saavutamiseks, et Sina saaksid kiiresti valmis olla.
Auru ja imemise võimas kombinatsioon võimaldab paremini eemaldada kortse ühe liigutusega**, jättes rõivad igas kangasse siledaks ja värskeks.
OptimalTEMP tehnoloogia hoiab kõiki triikimiskõlblikke kangaid turvalisena – õrnast siidist tugeva teksani. Auruta enesekindlalt, ilma seadeid muutmata või õiget temperatuuri ootamata.
Arvustused
Philipsilt, Euromonitor International Limited, triikraudade kategooria määratluse järgi; jaemüügi maht ühikutes, 2025. aasta andmed.
STH80XX testitud imemise ja aurutamisega võrreldes STH30XX-ga, mis kasutab ainult aurutamist T-särgil.
STH80XX testitud imemise ja aurutamisega võrreldes STH30XX-ga, mis kasutab ainult aurutamist T-särgil.
Mõõdetud ainult imemisega, küttekeha ja aur välja lülitatud.
1500 W võimsus põhineb seadme ühendamisel 240 V toiteallikaga. Tegelik võimsus võib pinge sõltuvalt erineda.
Testitud bakterite/pärmide tüvedega: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testitud tolmulestad liikidega: Dermatophagoides farinae (isas- ja emasloomad ning nümfid)