Kõige kiirem käeshoitav rõivaauruti*

Erinevalt tavalistest käeshoitavatest rõivaaurutitest hoiab AirStretch riided aurutamise ajal paigal. Kiire mootori ja õhuventilaatori toel loob see õrna imemise, mis hoiab kangast paigas, libiseb sujuvalt ühe käega ning eemaldab kortse paremini** ja kiiremini***