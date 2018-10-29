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Tootmine lõpetatud
SWA2105W/10
Looge vastupidav ühendus
Usaldage sellele kõlarikaablile usaldusväärne heliühendus kõlarite ja tuuneri vahel.
10 m
Mõõdus 18
See vasest juhtelement edastab signaali täpselt ja minimaalse takistusega.
Isehäälestamise funktsioon võimaldab paigaldada või lisada uue komponendi nii, et see keeruliste installimistoimingute ja tehnilise analüüsita tööle hakkab.
Painduv PVC-kate kaitseb kaabli õrna soont. See muudab kaabli ka vastupidavamaks ja lihtsalt paigaldatavaks.