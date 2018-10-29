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Tootmine lõpetatud

Kõlari juhe

SWA2105W/10

Looge vastupidav ühendus

Usaldage sellele kõlarikaablile usaldusväärne heliühendus kõlarite ja tuuneri vahel.

Kuva kõik eelised

selle kõlarikaabliga

Looge vastupidav ühendus

  • 10 m

  • Mõõdus 18

Suure puhtustasemega vasest juhtelement töökindlaks signaaliedastuseks

See vasest juhtelement edastab signaali täpselt ja minimaalse takistusega.

Isehäälestamise funktsioon hõlbustab paigaldamist

Isehäälestamise funktsioon võimaldab paigaldada või lisada uue komponendi nii, et see keeruliste installimistoimingute ja tehnilise analüüsita tööle hakkab.

Painduv PVC-kate

Painduv PVC-kate kaitseb kaabli õrna soont. See muudab kaabli ka vastupidavamaks ja lihtsalt paigaldatavaks.

Tehnilised andmed

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 182.2 kB
  • 18 June 2025

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.