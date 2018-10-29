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Tootmine lõpetatud
SWA2302W/10
Looge vastupidav ühendus
Usaldage sellele kaablile komponentide optimaalse jõudluse tagamine. Sellega edastatakse helisignaali komponentide vahel parima ühendusega.
1,5 m
Optiliselt puhas valgustoru kannab digitaalteabe teie seadmeteni, pakkudes erakordset kõrglahutusega heli.
See mittelibisev käepide teeb seadmete ühendamise lihtsaks ja mugavaks.
Vormitud pistikud tagavad kindla ühenduse seadmete vahel ja on vastupidavad.