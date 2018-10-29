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Tootmine lõpetatud

Kiudoptiline kaabel

SWA2302W/10

Looge vastupidav ühendus

Usaldage sellele kaablile komponentide optimaalse jõudluse tagamine. Sellega edastatakse helisignaali komponentide vahel parima ühendusega.

Kuva kõik eelised

selle kiudoptilise audiokaabli kaudu

Looge vastupidav ühendus

  • 1,5 m

Kvaliteetne kiudoptika

Optiliselt puhas valgustoru kannab digitaalteabe teie seadmeteni, pakkudes erakordset kõrglahutusega heli.

Mittelibisev ergonoomiline käepide lihtsaks kasutamiseks

See mittelibisev käepide teeb seadmete ühendamise lihtsaks ja mugavaks.

Vormitud pistik kindla ühenduse loomiseks

Vormitud pistikud tagavad kindla ühenduse seadmete vahel ja on vastupidavad.

Tehnilised andmed

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 178.9 kB
  • 18 June 2025

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.