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Tootmine lõpetatud
TAA5608BK/00
Teie liigute, nemad mitte
Nautige seda rütmi juhtmevabade kõrvaklappidega, mis ei kuku maha, ükskõik kuidas te ka ei liiguks! Need kõrva ümber käivad spordikõrvaklapid on ülikerged, ülimugavad ja vastupidavad. Lisaks lasevad nad kuulda kõike ümbritsevat.
Kõrva ümber käivad
Kõrva ümber sobituvad
Selgemad kõned liikvel olles
LED-ohutustuled
Jookske, hüpake, sõitke! Need kõrva ümber sobituvad kõrvaklapid ei kuku ära, kui liikuma hakkate. Kaelapael mähib ümber kukla ja aasad üle kõrvade, et hoida neid mugavalt paigal: nad ei liigu, isegi kui te liigute. Lisaks on nad nii kerged, et vaevu tunnete neid.
Luu kaudu juhtivuse tehnoloogia edastab heli läbi koljuluude, mis tähendab, et te ei pea kõrvaklappe kõrva panema või kõrvu katvaid kõrvaklappe kandma. Selle asemel kandub heli otse põsesarnast kõrva ja teie muusika ilmub võluväel pähe!
Kõne ajal võtab spetsiaalne mikrofon teie hääle heli, samal ajal kui tehisintellekti algoritm eemaldab taustamüra teid ümbritsevast maailmast. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte liiklust ega kõrvalseisjate juttu!
Auhinnad
3.8
5-st
66
Auhinnad
Swatu
30/05/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
See arvustus tehti tootele TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2024-04-30
See arvustus tehti tootele TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Positiivsed omadused
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Negatiivsed omadused
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Positiivsed omadused
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Negatiivsed omadused
złącze magnetyczne ładowania
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-20
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-20
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