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Tootmine lõpetatud

Kõrva ümber käivad juhtmevabad spordikõrvaklapid

TAA5608BK/00

3.8

| (66) Auhinnad

1 auhind

Teie liigute, nemad mitte

Nautige seda rütmi juhtmevabade kõrvaklappidega, mis ei kuku maha, ükskõik kuidas te ka ei liiguks! Need kõrva ümber käivad spordikõrvaklapid on ülikerged, ülimugavad ja vastupidavad. Lisaks lasevad nad kuulda kõike ümbritsevat.

Kuva kõik eelised

Teie liigute, nemad mitte

  • Kõrva ümber käivad

  • Kõrva ümber sobituvad

  • Selgemad kõned liikvel olles

  • LED-ohutustuled

Kõrva ümber käivad. Liikuge nagu soovite

Kõrva ümber käivad. Liikuge nagu soovite

Jookske, hüpake, sõitke! Need kõrva ümber sobituvad kõrvaklapid ei kuku ära, kui liikuma hakkate. Kaelapael mähib ümber kukla ja aasad üle kõrvade, et hoida neid mugavalt paigal: nad ei liigu, isegi kui te liigute. Lisaks on nad nii kerged, et vaevu tunnete neid.

Luupõhine heliedastus. Heli ilma kõrvaklappideta

Luupõhine heliedastus. Heli ilma kõrvaklappideta

Luu kaudu juhtivuse tehnoloogia edastab heli läbi koljuluude, mis tähendab, et te ei pea kõrvaklappe kõrva panema või kõrvu katvaid kõrvaklappe kandma. Selle asemel kandub heli otse põsesarnast kõrva ja teie muusika ilmub võluväel pähe!

Selgemad kõned liikvel olles. Nad kuulevad teid, mitte taustamüra

Selgemad kõned liikvel olles. Nad kuulevad teid, mitte taustamüra

Kõne ajal võtab spetsiaalne mikrofon teie hääle heli, samal ajal kui tehisintellekti algoritm eemaldab taustamüra teid ümbritsevast maailmast. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte liiklust ega kõrvalseisjate juttu!

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: TPV_PBTAWARD70

Arvustused

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3.8

5-st

66

Auhinnad

30/05/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

See arvustus tehti tootele TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Kasutamise kuupäev 2024-04-30

See arvustus tehti tootele TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Kasutamise kuupäev 2024-04-30

05/06/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super słuchawki dla aktywnych

To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.

Positiivsed omadused

Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria

Negatiivsed omadused

Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Kasutamise kuupäev 2023-05-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Kasutamise kuupäev 2023-05-05

20/05/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych

Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.

Positiivsed omadused

słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny

Negatiivsed omadused

złącze magnetyczne ładowania

See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Kasutamise kuupäev 2023-05-20

See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Kasutamise kuupäev 2023-05-20

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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