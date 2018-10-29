Exegeri Powerfoyle™. Rohkem valgust, rohkem energiat

Päikesevalgusest elektrivalguseks – need kõrvaklapid laevad iga kord, kui need on valguse käes! Peapaelas olev Powerfoyle™-i päikeseelemendimaterjal kogub päikeseenergiat, et hoida aku laetuna – ja laadida saab isegi elektrivalguse käes. Täielikult laetud aku pakub kuni 80 tundi kasutusaega, nii et saate kuulamist jätkata ka hämaras.