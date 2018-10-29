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TAA6219BK/00
Valgus, võimsus, võte!
Suurepärane heli, mis paneb liikuma, päikeseenergia annab jõudu juurde! Powerfoyle™ päikeseenergia tehnoloogia abil laevad need juhtmevabad kõrvaklapid valguse käes ja aku mahutab lausa 80 tundi energiat, et neid muretult ka pimedamas keskkonnas kasutada.
Powerfoyle™-i päikeseenergia tehnoloogia
Iselaadivad kõrvaklapid
aku reservvõimsus 80 tundi
Pestavad kõrvapadjandid
Päikesevalgusest elektrivalguseks – need kõrvaklapid laevad iga kord, kui need on valguse käes! Peapaelas olev Powerfoyle™-i päikeseelemendimaterjal kogub päikeseenergiat, et hoida aku laetuna – ja laadida saab isegi elektrivalguse käes. Täielikult laetud aku pakub kuni 80 tundi kasutusaega, nii et saate kuulamist jätkata ka hämaras.
Jookske, kõndige, rulluisutage! Mugav peapael püsib paigal, kui teie liigute, ja pehmed õhku läbilaskvad kõrvapadjandid on täidetud jahutava geeliga. Kõrvapadjandite mansette saab puhastamise hõlbustamiseks eemaldada, nii on need alati meeldivalt värsked.
Tänu 40 mm elementidele saate nautida rikkalikku heli ja tänu kõrvu katvatele klappidele head passiivse müra summutust. Kui teile meeldib hea bassiliin, aktiveerige Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu dünaamiline bass ja saate nautida oma lemmikmuusika täisvõimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.
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