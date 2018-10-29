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  • Valgus, võimsus, võte!
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  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
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  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!
  • Valgus, võimsus, võte!

6000 seriesPäikeseenergial töötavad kõrvapealsed kõrvaklapid

TAA6219BK/00

1 auhind

Valgus, võimsus, võte!

Suurepärane heli, mis paneb liikuma, päikeseenergia annab jõudu juurde! Powerfoyle™ päikeseenergia tehnoloogia abil laevad need juhtmevabad kõrvaklapid valguse käes ja aku mahutab lausa 80 tundi energiat, et neid muretult ka pimedamas keskkonnas kasutada.

Kuva kõik eelised

Valgus, võimsus, võte!

  • Powerfoyle™-i päikeseenergia tehnoloogia

  • Iselaadivad kõrvaklapid

  • aku reservvõimsus 80 tundi

  • Pestavad kõrvapadjandid

Exegeri Powerfoyle™. Rohkem valgust, rohkem energiat

Exegeri Powerfoyle™. Rohkem valgust, rohkem energiat

Päikesevalgusest elektrivalguseks – need kõrvaklapid laevad iga kord, kui need on valguse käes! Peapaelas olev Powerfoyle™-i päikeseelemendimaterjal kogub päikeseenergiat, et hoida aku laetuna – ja laadida saab isegi elektrivalguse käes. Täielikult laetud aku pakub kuni 80 tundi kasutusaega, nii et saate kuulamist jätkata ka hämaras.

Aktiivse elustiili jaoks, stiilsed ja mugavalt kõrvde peale sobituvad

Aktiivse elustiili jaoks, stiilsed ja mugavalt kõrvde peale sobituvad

Jookske, kõndige, rulluisutage! Mugav peapael püsib paigal, kui teie liigute, ja pehmed õhku läbilaskvad kõrvapadjandid on täidetud jahutava geeliga. Kõrvapadjandite mansette saab puhastamise hõlbustamiseks eemaldada, nii on need alati meeldivalt värsked.

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Tänu 40 mm elementidele saate nautida rikkalikku heli ja tänu kõrvu katvatele klappidele head passiivse müra summutust. Kui teile meeldib hea bassiliin, aktiveerige Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu dünaamiline bass ja saate nautida oma lemmikmuusika täisvõimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image TPV_PBTAWARD70

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.