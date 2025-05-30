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Tootmine lõpetatud
TAA6606BK/00
Jookske ohutult, sõitke vabalt
Treenimise ajal kuulamiseks vajutage nuppu Esita! Need luupõhise heliedastusega juhtmevabad spordikõrvaklapid jätavad teile vabad käed kaassportlastega vestlemiseks ja säilitavad täieliku teadlikkuse ümbritsevast. Teie jooksud ja sõidud said just uuenduse.
Kõrva ümber käivad
Kõrva ümber sobituvad
Kerge ja kurruline
IP67 tolmu- ja veekindlus
9-tunnise esitusajaga ühe laadimiskorra järel on need luupõhise heliedastuse ja kõrvu mittekatva disainiga kõrvaklapid kogu võistluspäeva vältel teiega. Täislaadimiseks USB-C kaudu kulub 2 tundi. Vajate lisatõuget? Vaid 15 minutit laadimist annab teile juurde veel ühe tunni mänguaega.
Luupõhine heliedastus juhib heli läbi koljuluude, jättes kõrvad keskkonna suhtes täiesti avatuks. Võite nautida oma muusikat ja netisaateid ning kuulda jooksurajal oma jalgu või seda, kui auto on teie tagarattale liiga lähedal.
3.8
5-st
66
Auhinnad
Swatu
30/05/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
See arvustus tehti tootele TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2024-04-30
See arvustus tehti tootele TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Positiivsed omadused
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Negatiivsed omadused
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Positiivsed omadused
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Negatiivsed omadused
złącze magnetyczne ładowania
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-20
See arvustus tehti tootele TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Kasutamise kuupäev 2023-05-20
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.