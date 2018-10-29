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Ribakõlar 2.0

TAB5109/10

Parem heli teie meelelahutusele

Mida iganes te armastate vaadata või mängida, see armastus aina süveneb! See suurepärase välimusega, madala profiiliga ribakõlar annab selgemad hääled ja paremini kõlavad efektid. Keerukas helitehnoloogia loob kaasahaarava helielamuse kõigele, mida vaatate.

Kuva kõik eelised

Parem heli teie meelelahutusele

  • 2.0-kanaliline

  • 120 W max HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Lihtsalt parem teleriheli

Lihtsalt parem teleriheli

Selle ribakõlari 2.0 kanalid ja kaasahaarav helitehnoloogia toovad uue helitaseme kõigesse, mida armastate. Neli EQ-režiimi võimaldavad teil valida vaadatavale sobiva helistiili ja muuta hääled selgemaks mis tahes režiimis, aktiveerides dialoogi täiustamise.

DTS Virtual:X kaasahaarava 3D-heli jaoks igas ruumis

DTS Virtual:X kaasahaarava 3D-heli jaoks igas ruumis

Ühilduvus DTS Virtual:X-iga muudab teie teleri heli, tuues teieni virtuaalse 3D-helielamuse olenemata sellest, mis ekraanil on! Te ei vaja lisakõlareid ja see töötab igas toas: lülitage sisse ribakõlari kaugjuhtimispuldi või Philipsi Home Entertainment rakenduse kaudu.

Dolby Digital Plus. Kinoheli kodus

Dolby Digital Plus. Kinoheli kodus

Nautige esirea istekohta kõigis draamades, mida vaatate ja mängite. See Dolby Digital Plusiga ühilduv ribakõlar pakub ruumilise heli elamust ilma lisakõlariteta. Te kuulete ja tunnete erinevust.

Tehnilised andmed

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