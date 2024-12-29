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2.1 heliriba juhtmeta bassikõlariga

TAB5309/10

2.4

| (5) Auhinnad

Parem ja sügavam heli kogu teie meelelahutusele

Muutke filmid ja muu sisu elavaks selle võimsa heliriba ja juhtmeta bassikõlariga. Plahvatused panevad ruumi mürisema. Muusika kõlab kaunilt. Mängud muutuvad veelgi eepilisemaks. Tipptasemel helitehnoloogia loob kaasahaarava helielamuse olenemata sellest, mida vaatate.

Kuva kõik eelised

Parem ja sügavam heli kogu teie meelelahutusele

  • 2.1 kanalit, juhtmeta bassikõlar

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 kanalit. Juhtmevaba basskõlar sügavama bassi jaoks

2.1 kanalit. Juhtmevaba basskõlar sügavama bassi jaoks

2.1 kanalit ja kaasahaarav helitehnoloogia viivad heli uuele tasemele, samal ajal kui kompaktne juhtmevaba basskõlar lisab efektidele ja muusikale meeldivat sügavust. Neli EQ-režiimi võimaldavad valida vaadatava sisuga sobiva helistiili ning dialoogi täiustamise aktiveerimisel muutuvad hääled igas režiimis selgemaks.

DTS Virtual:X kaasahaarava 3D-heli jaoks igas ruumis

DTS Virtual:X kaasahaarava 3D-heli jaoks igas ruumis

Ühilduvus DTS Virtual:X-iga muudab teie teleri heli, tuues teieni virtuaalse 3D-helielamuse olenemata sellest, mis ekraanil on! Te ei vaja lisakõlareid ja see töötab igas toas: lülitage sisse ribakõlari kaugjuhtimispuldi või Philipsi Home Entertainment rakenduse kaudu.

Dolby Digital Plus. Kinoheli kodus

Dolby Digital Plus. Kinoheli kodus

Nautige esirea istekohta kõigis draamades, mida vaatate ja mängite. See Dolby Digital Plusiga ühilduv ribakõlar pakub ruumilise heli elamust ilma lisakõlariteta. Te kuulete ja tunnete erinevust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.4

5-st

5

Auhinnad

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Positiivsed omadused

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Negatiivsed omadused

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Kasutamise kuupäev 2024-11-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Kasutamise kuupäev 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Kasutamise kuupäev 2025-07-29

See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Kasutamise kuupäev 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Negatiivsed omadused

Nastavenie hlasitosti

See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Kasutamise kuupäev 2024-08-01

See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Kasutamise kuupäev 2024-08-01

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.