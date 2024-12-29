30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
TAB5309/10
Parem ja sügavam heli kogu teie meelelahutusele
Muutke filmid ja muu sisu elavaks selle võimsa heliriba ja juhtmeta bassikõlariga. Plahvatused panevad ruumi mürisema. Muusika kõlab kaunilt. Mängud muutuvad veelgi eepilisemaks. Tipptasemel helitehnoloogia loob kaasahaarava helielamuse olenemata sellest, mida vaatate.
2.1 kanalit, juhtmeta bassikõlar
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 kanalit ja kaasahaarav helitehnoloogia viivad heli uuele tasemele, samal ajal kui kompaktne juhtmevaba basskõlar lisab efektidele ja muusikale meeldivat sügavust. Neli EQ-režiimi võimaldavad valida vaadatava sisuga sobiva helistiili ning dialoogi täiustamise aktiveerimisel muutuvad hääled igas režiimis selgemaks.
Ühilduvus DTS Virtual:X-iga muudab teie teleri heli, tuues teieni virtuaalse 3D-helielamuse olenemata sellest, mis ekraanil on! Te ei vaja lisakõlareid ja see töötab igas toas: lülitage sisse ribakõlari kaugjuhtimispuldi või Philipsi Home Entertainment rakenduse kaudu.
Nautige esirea istekohta kõigis draamades, mida vaatate ja mängite. See Dolby Digital Plusiga ühilduv ribakõlar pakub ruumilise heli elamust ilma lisakõlariteta. Te kuulete ja tunnete erinevust.
2.4
5-st
5
Auhinnad
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Positiivsed omadused
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Negatiivsed omadused
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Kasutamise kuupäev 2024-11-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Kasutamise kuupäev 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Kasutamise kuupäev 2025-07-29
See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Kasutamise kuupäev 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Negatiivsed omadused
Nastavenie hlasitosti
See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Kasutamise kuupäev 2024-08-01
See arvustus tehti tootele TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Kasutamise kuupäev 2024-08-01