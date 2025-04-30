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Ribakõlar 2.1

TAB6309/10

3.5

| (2) Auhinnad

1 auhind

Madal profiil. Ruumi täitev heli.

Oma kaasahaarava audiotehnoloogia ja ülikompaktse juhtmevaba bassikõlariga täidab see üliõhuke ribakõlar teie toa - ruumi üle võtmata. See sobib suurepäraselt Ambilighti teleritega, lisades põnevust kõigele, mida vaatate.

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Madal profiil. Ruumi täitev heli.

  • 2.1-kanaliline juhtmevaba bassikõlar

  • 320 W max HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2,1-kanaliline heli. Juhtmevaba bassikõlar sügavama bassi jaoks

2,1-kanaliline heli. Juhtmevaba bassikõlar sügavama bassi jaoks

2.1-kanaliline ja kaasahaarav helitehnoloogia toovad kaasa uue helitaseme, samas kui ülikompaktne juhtmevaba bassikõlar lisab efektidele ja muusikale muljetavaldavat kaalu. Neli EQ režiimi võimaldavad teil valida helistiili vastavalt sellele, mida jälgite - hääled muutuvad selgemaks mis tahes režiimis, kui aktiveerite dialoogi täiustamise.

Üliõhuke disain, ideaalne madala riputusega Ambilighti teleritele

Üliõhuke disain, ideaalne madala riputusega Ambilighti teleritele

Selle heliriba profiil on vaid 37 mm: see sobib isegi madalamate alustega Ambilighti telerite alla ja eemaldatavad seinakinnitused (komplektis) annavad teile valikuvõimalusi. Ülikompaktset ja võimsat basskõlarit on lihtne varjata ning seda saab paigutada vertikaalselt või horisontaalselt.

DTS Virtual:X kaasahaarava 3D-heli jaoks igas ruumis

DTS Virtual:X kaasahaarava 3D-heli jaoks igas ruumis

Ühilduvus DTS Virtual:X-iga muudab teie teleri heli, tuues teieni virtuaalse 3D-helielamuse olenemata sellest, mis ekraanil on! Te ei vaja lisakõlareid ja see töötab igas toas: lülitage sisse ribakõlari kaugjuhtimispuldi või Philipsi Home Entertainment rakenduse kaudu.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: TPV_PBTAWARD70

Arvustused

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3.5

5-st

2

Auhinnad

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

See arvustus tehti tootele TAB6309 Soundbar 2.1

Kasutamise kuupäev 2025-03-30

See arvustus tehti tootele TAB6309 Soundbar 2.1

Kasutamise kuupäev 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

See arvustus tehti tootele TAB6309 Soundbar 2.1

Kasutamise kuupäev 2026-01-22

See arvustus tehti tootele TAB6309 Soundbar 2.1

Kasutamise kuupäev 2026-01-22

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.