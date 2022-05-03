30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nagu istuks esireas
Muutke iga film, spordiüritus ja esitusloend enda jaoks põnevamaks. See juhtmevaba bassikõlari ja Dolby Atmose heliga õhuke ribakõlar pakub paremat bassi ja selgemaid hääli. Lisaks on seda kerge lisada mitut ruumi hõlmavasse muusikasüsteemi.
Max 240W Juhtmevaba basskõlar
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi-ga ühilduv
Ühendub häälassistentidega
See ribakõlar tagab parema helikogemuse kõige jaoks, mida vaatate. 2,1-kanaliline heli tagab rikkaliku muusika, plahvatuslikud efektid ja selge dialoogi. Juhtmevaba bassikõlar muudab iga plahvatuse ja taktilöögi veelgi võimsamaks.
Nautige dramaatilisemat vaatamiskogemust. See Dolby Atmosega ühilduv ribakõlar tekitab nii kõrgemaid kui ka sügavamaid toone, luues kolmemõõtmelist ruumilist heli, mis liigub teie kohal ja ümber.
Kogege vahetut spordivõistluste elevust otse enda elutoas. Staadioni ekvalaiseri režiim ümbritseb teid meluga just nagu istuksite staadionil! Elage igale otsustavale hetkele põnevusega kaasa ja nautige samas kristallselgeid kommentaare.
4.6
5-st
12
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Nico52
03/05/2022
Polska
Gitez
Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.
Positiivsed omadused
Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.
Negatiivsed omadused
Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2022-04-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2022-04-03
Irek ban
09/02/2022
Polska
SRZĘT spełnia moje oczekiwania
Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja
Positiivsed omadused
Ładnie i czysto gra
Negatiivsed omadused
Cena
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2021-08-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2021-08-09
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania
Positiivsed omadused
jakosc, cena
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2019-10-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2019-10-24