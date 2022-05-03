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Tootmine lõpetatud

Ribakõlar 2.1 koos juhtmevaba basskõlariga

TAB8405/10

4.6

| (12) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

Nagu istuks esireas

Muutke iga film, spordiüritus ja esitusloend enda jaoks põnevamaks. See juhtmevaba bassikõlari ja Dolby Atmose heliga õhuke ribakõlar pakub paremat bassi ja selgemaid hääli. Lisaks on seda kerge lisada mitut ruumi hõlmavasse muusikasüsteemi.

Kuva kõik eelised

Nagu istuks esireas

  • Max 240W Juhtmevaba basskõlar

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi-ga ühilduv

  • Ühendub häälassistentidega

Nutikas ribakõlar. Kinemaatiline heli

Nutikas ribakõlar. Kinemaatiline heli

See ribakõlar tagab parema helikogemuse kõige jaoks, mida vaatate. 2,1-kanaliline heli tagab rikkaliku muusika, plahvatuslikud efektid ja selge dialoogi. Juhtmevaba bassikõlar muudab iga plahvatuse ja taktilöögi veelgi võimsamaks.

Dolby Atmos. Rikastage oma kuulamiskogemust

Dolby Atmos. Rikastage oma kuulamiskogemust

Nautige dramaatilisemat vaatamiskogemust. See Dolby Atmosega ühilduv ribakõlar tekitab nii kõrgemaid kui ka sügavamaid toone, luues kolmemõõtmelist ruumilist heli, mis liigub teie kohal ja ümber.

Staadioni ekvalaiseri režiim. Tunnete nagu oleksite seal

Kogege vahetut spordivõistluste elevust otse enda elutoas. Staadioni ekvalaiseri režiim ümbritseb teid meluga just nagu istuksite staadionil! Elage igale otsustavale hetkele põnevusega kaasa ja nautige samas kristallselgeid kommentaare.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

12

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

3
1

03/05/2022

Polska

Polska

Gitez

Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.

Positiivsed omadused

Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.

Negatiivsed omadused

Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2022-04-03

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2022-04-03

09/02/2022

Polska

Polska

SRZĘT spełnia moje oczekiwania

Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja

Positiivsed omadused

Ładnie i czysto gra

Negatiivsed omadused

Cena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2021-08-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2021-08-09

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania

Positiivsed omadused

jakosc, cena

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2019-10-24

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2019-10-24

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.