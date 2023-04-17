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Tootmine lõpetatud

Ribakõlar 3.1 koos juhtmevaba basskõlariga

TAB8805/10

4.2

| (17) Auhinnad

Võimsam kinemaatiline heli

Muutke oma filmiõhtu veel paremaks selle juhtmevaba bassikõlari ja võima ribakõlari abil. Kaasahaarav Dolby Atmose 3D heli viib teid täpselt tegevuse keskele. Play-Fi-ga ühilduvus aitab teil kergesti luua tõeliselt ruumilist helikogemust.

Kuva kõik eelised

Võimsam kinemaatiline heli

  • Max 400W Juhtmevaba basskõlar

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi-ga ühilduv

  • Ühendub häälassistentidega

Nutikas, võimas ja kinemaatiline ribakõlar

Nutikas, võimas ja kinemaatiline ribakõlar

See ribakõlar tagab 300W rikkaliku heli kõige jaoks, mida vaatate. 3,1-kanaliline heli täitab iga ruumi kaasahaarava muusika, plahvatuslike efektide ja kristallselge dialoogiga. Juhtmevaba bassikõlar muudab iga plahvatuse ja iga taktilöögi veelgi võimsamaks.

Dolby Atmos. Rikastage oma kuulamiskogemust

Dolby Atmos. Rikastage oma kuulamiskogemust

Nautige dramaatilisemat vaatamiskogemust. See Dolby Atmosega ühilduv ribakõlar tekitab nii kõrgemaid kui ka sügavamaid toone, luues kolmemõõtmelist ruumilist heli, mis liigub teie kohal ja ümber.

Play-Fi. Mitut ruumi täitev heli ja ruumiline heli

Play-Fi. Mitut ruumi täitev heli ja ruumiline heli

Lihtne Play-Fi-ga ühilduvus teeb sellest ribakõlarist tõelise tähe teie mitut ruumi hõlmavas seadmepargis. Saate sünkroniseerida Play-Fi-ga ühilduvaid kõlareid, et tekitada mitut ruumi täitva heli või luua tõeliselt ruumilise helikogemuse. Kõike seda saate teha kas rakenduse Philips Sound või Play-Fi abil.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

17

Auhinnad

17/04/2023

Polska

Polska

Soudbar

Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2022-03-17

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2022-03-17

28/04/2022

Polska

Polska

Wart Uwagi

Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim

Positiivsed omadused

Dźwięk bass elegancki

Negatiivsed omadused

Oprogramowanie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2021-03-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2021-03-28

07/03/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Długo zastanawialiśmy się nad zakupem soundbara. Braliśmy pod uwagę kilka modeli różnych producentów. Ostatecznie wybór padł na Philipsa. I był to strzał w 10! Dźwięk jest po prostu rewelacyjny. Dzięki Dolby Atmos mamy w domu własne kino. Mam nadzieję, że sąsiedzi będą wyrozumiali ;). Cały zestaw ładnie się prezentuje. Łatwo się go też podłącza. Naprawdę udany zakup. Polecam każdemu.

Positiivsed omadused

jakość dźwięku, wygląd

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2021-02-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Kasutamise kuupäev 2021-02-07

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.