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Tootmine lõpetatud
TAB8805/10
Võimsam kinemaatiline heli
Muutke oma filmiõhtu veel paremaks selle juhtmevaba bassikõlari ja võima ribakõlari abil. Kaasahaarav Dolby Atmose 3D heli viib teid täpselt tegevuse keskele. Play-Fi-ga ühilduvus aitab teil kergesti luua tõeliselt ruumilist helikogemust.
Max 400W Juhtmevaba basskõlar
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi-ga ühilduv
Ühendub häälassistentidega
See ribakõlar tagab 300W rikkaliku heli kõige jaoks, mida vaatate. 3,1-kanaliline heli täitab iga ruumi kaasahaarava muusika, plahvatuslike efektide ja kristallselge dialoogiga. Juhtmevaba bassikõlar muudab iga plahvatuse ja iga taktilöögi veelgi võimsamaks.
Nautige dramaatilisemat vaatamiskogemust. See Dolby Atmosega ühilduv ribakõlar tekitab nii kõrgemaid kui ka sügavamaid toone, luues kolmemõõtmelist ruumilist heli, mis liigub teie kohal ja ümber.
Lihtne Play-Fi-ga ühilduvus teeb sellest ribakõlarist tõelise tähe teie mitut ruumi hõlmavas seadmepargis. Saate sünkroniseerida Play-Fi-ga ühilduvaid kõlareid, et tekitada mitut ruumi täitva heli või luua tõeliselt ruumilise helikogemuse. Kõike seda saate teha kas rakenduse Philips Sound või Play-Fi abil.
4.2
5-st
17
Auhinnad
VIWA70
17/04/2023
Polska
Soudbar
Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2022-03-17
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2022-03-17
Rafix1511
28/04/2022
Polska
Wart Uwagi
Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim
Positiivsed omadused
Dźwięk bass elegancki
Negatiivsed omadused
Oprogramowanie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2021-03-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2021-03-28
Joanna159*
07/03/2021
Polska
Rewelacja
Długo zastanawialiśmy się nad zakupem soundbara. Braliśmy pod uwagę kilka modeli różnych producentów. Ostatecznie wybór padł na Philipsa. I był to strzał w 10! Dźwięk jest po prostu rewelacyjny. Dzięki Dolby Atmos mamy w domu własne kino. Mam nadzieję, że sąsiedzi będą wyrozumiali ;). Cały zestaw ładnie się prezentuje. Łatwo się go też podłącza. Naprawdę udany zakup. Polecam każdemu.
Positiivsed omadused
jakość dźwięku, wygląd
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2021-02-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Kasutamise kuupäev 2021-02-07