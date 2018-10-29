Sisseehitatud DAC parandab helikvaliteeti

Makske oma esitusloendile õige austus, kuulates neid nii, nagu nad on mõeldud kuulmiseks. Nendel kõrvaklappidel on sisseehitatud DAC, mis parandab kuulmise kvaliteeti. Nautige igat sekundit armastatud meloodiat.