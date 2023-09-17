30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
TAEP200/12
Nautige kõike – nii DVD-lt kui ka USB-lt
Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija TAEP200 pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.
USB 2.0
12-bitine video-DAC on tipptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.
Esitab peaaegu kõiki plaadivorminguid: CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R-e, DVD-R-e, DVD+RW-sid või DVD-RW-sid. Saate osa enneolematust paindlikkusest ja mugavusest – esitage kõiki plaate ühes seadmes.
Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani ala- ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.
3.9
5-st
8
Auhinnad
0pītis
17/09/2023
Latvija
Brīnišķīgas īpašības
Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.
Positiivsed omadused
Jancis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAEP200 DVD atskaņotājs
Kasutamise kuupäev 2023-08-17
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAEP200 DVD atskaņotājs
Kasutamise kuupäev 2023-08-17
Andreess
12/01/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Produkt prosty w obsłudze
Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.
Positiivsed omadused
Małe gabaryty, prosta obsługa
Negatiivsed omadused
BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Kasutamise kuupäev 2020-12-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Kasutamise kuupäev 2020-12-12
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Positiivsed omadused
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Negatiivsed omadused
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Kasutamise kuupäev 2023-11-22
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Kasutamise kuupäev 2023-11-22
Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.