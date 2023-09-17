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DVD-mängija

TAEP200/12

3.9

| (8) Auhinnad

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

Nautige kõike – nii DVD-lt kui ka USB-lt

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija TAEP200 pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Kuva kõik eelised

Nautige kõike – nii DVD-lt kui ka USB-lt

  • USB 2.0

12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks

12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks

12-bitine video-DAC on tipptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

Esitab CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R/RW-sid, DVD-R/RW-sid

Esitab CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R/RW-sid, DVD-R/RW-sid

Esitab peaaegu kõiki plaadivorminguid: CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R-e, DVD-R-e, DVD+RW-sid või DVD-RW-sid. Saate osa enneolematust paindlikkusest ja mugavusest – esitage kõiki plaate ühes seadmes.

Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise

Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise

Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani ala- ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.9

5-st

8

Auhinnad

3

17/09/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīgas īpašības

Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.

Positiivsed omadused

Jancis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAEP200 DVD atskaņotājs

Kasutamise kuupäev 2023-08-17

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAEP200 DVD atskaņotājs

Kasutamise kuupäev 2023-08-17

12/01/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt prosty w obsłudze

Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.

Positiivsed omadused

Małe gabaryty, prosta obsługa

Negatiivsed omadused

BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Kasutamise kuupäev 2020-12-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Kasutamise kuupäev 2020-12-12

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Positiivsed omadused

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Negatiivsed omadused

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Kasutamise kuupäev 2023-11-22

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Kasutamise kuupäev 2023-11-22

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