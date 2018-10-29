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Juhtmevabad kõrvaklapid

TAH1108BK/00

Hoidke muusika enda lähedal

Tee, mida sa teed, kuulates helisid, mida armastad. Need juhtmevabad kõrvale asetuvad kõrvaklapid annavad 15 tundi esitusaega ja selget heli. Nupud kõrvaklappidel muudavad muusika ja kõnede juhtimise lihtsaks ning kokkumurtavaid kõrvaklappe on lihtne hoiustada.

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Hoidke muusika enda lähedal

  • 30 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Bluetooth®

  • Kerge peavõru

  • Kokkupandav

15 tundi mänguaega ja kiire laadimine

Neid kõrvale asetuvaid Bluetoothiga kõrvaklappe on lihtne siduda ja saate kuni 15 tundi mänguaega alates kahetunnisest laadimisest. Kui aku on tühi, võimaldab 15-minutiline kiirlaadimine muusikat veel 3 tundi kuulata.

Selge ja detailne heli

Võimsad 30 mm neodüümist akustilised elemendid annavad selge heli, samas kui suletud tagaosaga disain tagab suurepärase heliisolatsiooni. Nautige iga minutit oma muusikat, ilma et teised kuuleksid, mida te kuulate.

Lihtne kanda. Lihtne kasutada

Polsterdatud kõrvaklapid pakuvad kuulamise ajal veelgi suuremat mugavust. Kõrvaklapil olevate nuppudega saate reguleerida helitugevust, lugusid vahele jätta või peatada, kõnesid vastu võtta või neist keelduda ja palju muud.

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