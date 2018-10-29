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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
TAH1108BK/00
Hoidke muusika enda lähedal
Tee, mida sa teed, kuulates helisid, mida armastad. Need juhtmevabad kõrvale asetuvad kõrvaklapid annavad 15 tundi esitusaega ja selget heli. Nupud kõrvaklappidel muudavad muusika ja kõnede juhtimise lihtsaks ning kokkumurtavaid kõrvaklappe on lihtne hoiustada.
30 mm elementide ja suletud tagaosaga
Bluetooth®
Kerge peavõru
Kokkupandav
Neid kõrvale asetuvaid Bluetoothiga kõrvaklappe on lihtne siduda ja saate kuni 15 tundi mänguaega alates kahetunnisest laadimisest. Kui aku on tühi, võimaldab 15-minutiline kiirlaadimine muusikat veel 3 tundi kuulata.
Võimsad 30 mm neodüümist akustilised elemendid annavad selge heli, samas kui suletud tagaosaga disain tagab suurepärase heliisolatsiooni. Nautige iga minutit oma muusikat, ilma et teised kuuleksid, mida te kuulate.
Polsterdatud kõrvaklapid pakuvad kuulamise ajal veelgi suuremat mugavust. Kõrvaklapil olevate nuppudega saate reguleerida helitugevust, lugusid vahele jätta või peatada, kõnesid vastu võtta või neist keelduda ja palju muud.
Arvustused
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.