Hoidke muusika enda lähedal

Tee, mida sa teed, kuulates helisid, mida armastad. Need juhtmevabad kõrvale asetuvad kõrvaklapid annavad 15 tundi esitusaega ja selget heli. Nupud kõrvaklappidel muudavad muusika ja kõnede juhtimise lihtsaks ning kokkumurtavaid kõrvaklappe on lihtne hoiustada.