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6000 seriesKõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH6509BK/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Sukelduge vabalt helisse

Töötage või mängige, veetke oma päevad koos nende juhtmevabade mürasummutavate kõrvaklappidega! Adaptiivne mürasummutus ja mugav kõrvapealne sobivus hoiavad teid helisse sukeldunult. Te saate rikkaliku ja detailiderohke heli ning mängude ja filmide jaoks on olemas madala viivituse seadistus.

Kuva kõik eelised

Sukelduge vabalt helisse

  • Mürasummutus Pro

  • Kõrvu kattev disain

  • Loomulik heli. Dünaamiline bass

  • Kuni 70 tundi mänguaega

Sukelduge Noise Canceling Pro-ga

Sukelduge Noise Canceling Pro-ga

Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele,et summutada välist müra,sealhulgas tuult,reaalajas. Kui soovite teada,mis teie ümber toimub,laseb teadlikkuse režiim välishelid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab hääli,nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

Kerged,mugavad,kokkupandavad – ning stiilsed!

Kerged,mugavad,kokkupandavad – ning stiilsed!

Ümarad klapikinnitused ja elegantne raam annavad nendele kõrvu katvatele kõrvaklappidele erilise stiilipuhtuse. Kõrvaklappide mäluvahust padjandid tagavad pikkade kuulamisseansside ajal teie mugavuse ning kõrvaklapid saab kokku klappida ja sissepoole keerata,et neid oleks lihtne taskus või kotis hoida.

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Nautige 40 mm kõlarielementidest tulevat suurepärast heli ja kõrvu katvate klappide head passiivset müraisolatsiooni. Teie lemmikbassihelide täieliku võimsuse nautimiseks ilma helitugevust suurendamata aktiveerige lihtsalt dünaamiline bass mitmefunktsioonilise nupu abil või rakenduse Philips Headphones kaudu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/08/2025

Polska

Polska

Tak🥰

Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips

Positiivsed omadused

Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość

Negatiivsed omadused

Z waty nic nie ma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2025-07-24

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2025-07-24

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.