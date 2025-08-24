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TAH6509BK/00
Sukelduge vabalt helisse
Töötage või mängige, veetke oma päevad koos nende juhtmevabade mürasummutavate kõrvaklappidega! Adaptiivne mürasummutus ja mugav kõrvapealne sobivus hoiavad teid helisse sukeldunult. Te saate rikkaliku ja detailiderohke heli ning mängude ja filmide jaoks on olemas madala viivituse seadistus.
Mürasummutus Pro
Kõrvu kattev disain
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Kuni 70 tundi mänguaega
Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele,et summutada välist müra,sealhulgas tuult,reaalajas. Kui soovite teada,mis teie ümber toimub,laseb teadlikkuse režiim välishelid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab hääli,nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.
Ümarad klapikinnitused ja elegantne raam annavad nendele kõrvu katvatele kõrvaklappidele erilise stiilipuhtuse. Kõrvaklappide mäluvahust padjandid tagavad pikkade kuulamisseansside ajal teie mugavuse ning kõrvaklapid saab kokku klappida ja sissepoole keerata,et neid oleks lihtne taskus või kotis hoida.
Nautige 40 mm kõlarielementidest tulevat suurepärast heli ja kõrvu katvate klappide head passiivset müraisolatsiooni. Teie lemmikbassihelide täieliku võimsuse nautimiseks ilma helitugevust suurendamata aktiveerige lihtsalt dünaamiline bass mitmefunktsioonilise nupu abil või rakenduse Philips Headphones kaudu.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Fabian Nol
24/08/2025
Polska
Tak🥰
Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips
Positiivsed omadused
Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość
Negatiivsed omadused
Z waty nic nie ma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2025-07-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2025-07-24