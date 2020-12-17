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Tootmine lõpetatud
Nautige muusikat stiilselt.
Ilusate kumeruste ja mõnusa tunnetusega. See villaseguse kõlaririide ja poleeritud terasest ülemise plaadiga väike Bluetoothi kõlar paneb päid pöörama igal pool, kuhu lähete. Nautige selget heli ja kuni kuus tundi mänguaega.
Bluetooth®
4 W väljundvõimsus
6 tundi kuulamisaega
IPX7 veekindlustase
Koostöös Georg Jenseniga disainitud väike ja kumer Bluetoothi kõlar on lihtne, ent rabav. Poleeritud terasest ülemine plaat moodustab ilusa kontrasti pehme Kvadrati kõlarikangaga. Nautige diskreetse disainiga kunstiteost, mis on valminud Philipsi ja Georg Jenseni koostöö tulemusel.
See kõlar on kaetud esmaklassilise kõlarikangaga, mille on loonud tipptasemel tootja Kvadrat. See ilus villasegune materjal on helisid läbilaskev, võimaldades helidel vabalt kõlarist tuppa liikuda.
Täislaetud aku tagab 6 tundi mänguaega ja kõlaril on nupud, mille abil saate helitugevust kontrollida. Stereoheli nautimiseks võite siduda oma seadme teise identse Philipsi Georg Jenseni kõlariga. Lihtsalt vajutage toitenuppu ja hoidke seda 2 sekundit all.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Positiivsed omadused
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Kasutamise kuupäev 2019-11-17
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Kasutamise kuupäev 2019-11-17