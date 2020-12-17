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Tootmine lõpetatud

Philipsi Georg Jenseni kõlar

TAJS30/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Nautige muusikat stiilselt.

Ilusate kumeruste ja mõnusa tunnetusega. See villaseguse kõlaririide ja poleeritud terasest ülemise plaadiga väike Bluetoothi kõlar paneb päid pöörama igal pool, kuhu lähete. Nautige selget heli ja kuni kuus tundi mänguaega.

Kuva kõik eelised

Nautige muusikat stiilselt.

  • Bluetooth®

  • 4 W väljundvõimsus

  • 6 tundi kuulamisaega

  • IPX7 veekindlustase

Tunnetatav harmoonia. Georg Jenseni poleeritud terasest elemendid

Tunnetatav harmoonia. Georg Jenseni poleeritud terasest elemendid

Koostöös Georg Jenseniga disainitud väike ja kumer Bluetoothi kõlar on lihtne, ent rabav. Poleeritud terasest ülemine plaat moodustab ilusa kontrasti pehme Kvadrati kõlarikangaga. Nautige diskreetse disainiga kunstiteost, mis on valminud Philipsi ja Georg Jenseni koostöö tulemusel.

Kvadrati kõlarikangas. Loodud spetsiaalselt heli läbilaskmiseks

Kvadrati kõlarikangas. Loodud spetsiaalselt heli läbilaskmiseks

See kõlar on kaetud esmaklassilise kõlarikangaga, mille on loonud tipptasemel tootja Kvadrat. See ilus villasegune materjal on helisid läbilaskev, võimaldades helidel vabalt kõlarist tuppa liikuda.

6 tundi mänguaega. Stereoheli jaoks paarige teise seadmega

6 tundi mänguaega. Stereoheli jaoks paarige teise seadmega

Täislaetud aku tagab 6 tundi mänguaega ja kõlaril on nupud, mille abil saate helitugevust kontrollida. Stereoheli nautimiseks võite siduda oma seadme teise identse Philipsi Georg Jenseni kõlariga. Lihtsalt vajutage toitenuppu ja hoidke seda 2 sekundit all.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Positiivsed omadused

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Kasutamise kuupäev 2019-11-17

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Kasutamise kuupäev 2019-11-17

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.