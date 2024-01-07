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Tootmine lõpetatud
Üliõhuke. Funktsiooniderohke.
Teil on ruumi vähe? Meelelahutuse puhul ei pea te järeleandmisi tegema. See õhukese disainiga seinale paigaldatav mikromuusikasüsteem pakub nii internetiraadiot, DAB+ häälestust, Spotify Connecti kui ka Bluetoothi ühendust. Lisaks võite siduda ka oma CD-mängija või plaadimängijaga.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Otsite midagi kuulamiseks? See mikrosüsteem lubab teil kuulata kvaliteetse heliga digitaalseid või internetipõhiseid raadiojaamasid ja seda üle terve maailma. Voogedastage Bluetoothi kaudu muusikat, taskuhäälinguid ja rohkemgi. Lisaks hoolitseb audiosisend kõikide juhtmega allikate eest.
Võite asetada selle õhukese mikromuusikasüsteemi komplektis olevale jalale või kinnitada otse seinale. Kaks täissageduselementi tagavad kristallselge stereoheli.
Kas soovite kuulata midagi Spotify’ist? Bluetoothiga internetiraadio on varustatud Spotify Connectiga. Kasutage oma mobiiltelefoni kaugjuhtimispuldina, samal ajal, kui raadio edastab Spotify parima kvaliteediga signaali – otse Spotify serveritest.
4.2
5-st
10
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Kinnitatud ostja
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Positiivsed omadused
Pripojenie na internet
Negatiivsed omadused
Nema žiadny audio výstup
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM2805 Internetové rádio
Kasutamise kuupäev 2022-12-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM2805 Internetové rádio
Kasutamise kuupäev 2022-12-07
Алстарш
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук
Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.
Positiivsed omadused
Високо качество,отлични характеристики.
Negatiivsed omadused
Не намирам.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM2805 Интернет радио
Kasutamise kuupäev 2021-09-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM2805 Интернет радио
Kasutamise kuupäev 2021-09-01
Bucóka
30/01/2022
Magyarország
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Remek választás volt.
Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.
Positiivsed omadused
könnyen kezelhető
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM2805 Internetes rádió
Kasutamise kuupäev 2020-12-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM2805 Internetes rádió
Kasutamise kuupäev 2020-12-30