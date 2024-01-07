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Tootmine lõpetatud

Internetiraadio

TAM2805/10

4.2

| (10) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

Üliõhuke. Funktsiooniderohke.

Teil on ruumi vähe? Meelelahutuse puhul ei pea te järeleandmisi tegema. See õhukese disainiga seinale paigaldatav mikromuusikasüsteem pakub nii internetiraadiot, DAB+ häälestust, Spotify Connecti kui ka Bluetoothi ühendust. Lisaks võite siduda ka oma CD-mängija või plaadimängijaga.

Kuva kõik eelised

Üliõhuke. Funktsiooniderohke.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Üks väike süsteem kogu teie muusika jaoks

Otsite midagi kuulamiseks? See mikrosüsteem lubab teil kuulata kvaliteetse heliga digitaalseid või internetipõhiseid raadiojaamasid ja seda üle terve maailma. Voogedastage Bluetoothi kaudu muusikat, taskuhäälinguid ja rohkemgi. Lisaks hoolitseb audiosisend kõikide juhtmega allikate eest.

Ideaalne väikeste ruumide jaoks

Võite asetada selle õhukese mikromuusikasüsteemi komplektis olevale jalale või kinnitada otse seinale. Kaks täissageduselementi tagavad kristallselge stereoheli.

Lihtne voogedastamine. Eepiline kuulamine.

Kas soovite kuulata midagi Spotify’ist? Bluetoothiga internetiraadio on varustatud Spotify Connectiga. Kasutage oma mobiiltelefoni kaugjuhtimispuldina, samal ajal, kui raadio edastab Spotify parima kvaliteediga signaali – otse Spotify serveritest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

10

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

2

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Positiivsed omadused

Pripojenie na internet

Negatiivsed omadused

Nema žiadny audio výstup

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM2805 Internetové rádio

Kasutamise kuupäev 2022-12-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM2805 Internetové rádio

Kasutamise kuupäev 2022-12-07

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук

Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.

Positiivsed omadused

Високо качество,отлични характеристики.

Negatiivsed omadused

Не намирам.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM2805 Интернет радио

Kasutamise kuupäev 2021-09-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM2805 Интернет радио

Kasutamise kuupäev 2021-09-01

30/01/2022

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

Remek választás volt.

Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.

Positiivsed omadused

könnyen kezelhető

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM2805 Internetes rádió

Kasutamise kuupäev 2020-12-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM2805 Internetes rádió

Kasutamise kuupäev 2020-12-30

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.