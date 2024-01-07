Üliõhuke. Funktsiooniderohke.

Teil on ruumi vähe? Meelelahutuse puhul ei pea te järeleandmisi tegema. See õhukese disainiga seinale paigaldatav mikromuusikasüsteem pakub nii internetiraadiot, DAB+ häälestust, Spotify Connecti kui ka Bluetoothi ühendust. Lisaks võite siduda ka oma CD-mängija või plaadimängijaga.