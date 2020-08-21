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Tootmine lõpetatud

Bluetoothiga peokõlar

TANX200/10

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Keerake bass põhja

Pange oma toad värisema koos Bluetoothi peokõlariga, millel on kaks võimast bassielementi. Saate ühendada kõlariga ka oma kitarri ja seejärel ise muusikat luua. Nautige peotulesid, lõbusaid karaoke funktsioone ja kuni 14 tundi mänguaega.

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Keerake bass põhja

  • Bluetooth®

Sisend ja väljund (3,5 mm)

Karaoke funktsioonid: kaja, nais- ja meeshääle vahetus, vokaali vaigistaja

Karaoke funktsioonid: kaja, nais- ja meeshääle vahetus, vokaali vaigistaja

Mõõtmed: 268 × 556 × 285 mm

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Positiivsed omadused

За

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Kasutamise kuupäev 2020-07-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Kasutamise kuupäev 2020-07-20

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.