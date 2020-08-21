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Tootmine lõpetatud
Keerake bass põhja
Pange oma toad värisema koos Bluetoothi peokõlariga, millel on kaks võimast bassielementi. Saate ühendada kõlariga ka oma kitarri ja seejärel ise muusikat luua. Nautige peotulesid, lõbusaid karaoke funktsioone ja kuni 14 tundi mänguaega.
Bluetooth®
Karaoke funktsioonid: kaja, nais- ja meeshääle vahetus, vokaali vaigistaja
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Positiivsed omadused
За
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Kasutamise kuupäev 2020-07-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Kasutamise kuupäev 2020-07-20