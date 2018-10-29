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TAR1509/00
Klassikaline taskuraadio
Võtke raadio endaga kaasa! Nautige suurepärast vastuvõttu ning karget ja selget heli kaasaskantavast FM-/AM-raadiost, mis on piisavalt väike, et taskusse mahtuda. Muusikast spordi ja uudisteni – lihtsate juhtnuppudega leiate liikvel olles hõlpsasti oma lemmikjaamad.
FM/AM
Analooghäälestus
Patareitoitega
Selle ülimalt kaasaskantava FM-/AM-raadioga kuulete kõiki oma lemmikuid puhta ja selge heliga. Analooghäälestus muudab otsitava leidmise lihtsaks ning pikk teleskoopantenn tagab parima võimaliku vastuvõtu kõikjal.
Kahe pöördnupuga saate raadiot häälestada ja helitugevust reguleerida ning mugav külglüliti võimaldab vahetada FM- ja AM-sagedusala vahel. Suurest ja selgest häälestusaknast näete, millisele sagedusele raadio on häälestatud, ning tugeva signaali korral süttib LED-indikaator.
See analoograadio on piisavalt väike, et hõlpsasti taskusse mahtuda, või saate seda kaasasoleva randmepaela abil randmel kanda. Heli tagavad 2x AAA patareid ning privaatseks kuulamiseks on olemas kõrvaklapipesa – ideaalne, kui soovite poes käies kuulda värskeimaid sporditulemusi!
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