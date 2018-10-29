Ülimalt kaasaskantav ja kõrvaklapipesaga privaatseks kuulamiseks

See analoograadio on piisavalt väike, et hõlpsasti taskusse mahtuda, või saate seda kaasasoleva randmepaela abil randmel kanda. Heli tagavad 2x AAA patareid ning privaatseks kuulamiseks on olemas kõrvaklapipesa – ideaalne, kui soovite poes käies kuulda värskeimaid sporditulemusi!