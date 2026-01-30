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  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
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  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
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  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
  • Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas

Kaasaskantav raadio koos taskulambiga

TAR1609/00

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas

Selle suurepärase väikese taskulambiga raadioga olete kõigeks valmis. Väljatõmmatav antenn võtab vastu AM- ja FM-raadiojaamu ning võimas taskulamp valgustab teie teed. Hädaolukordadeks on olemas ka SOS-alarm. Laadige kaabli, päikeseenergia või käsivända abil.

Kuva kõik eelised

Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas

  • Kompaktne kaasaskantav raadio

  • FM-/AM-analooghäälestus

  • Sisseehitatud liitiumioonaku

  • SOS-taskulamp

Kompaktne kaasaskantav taskulambiga raadio

Kompaktne kaasaskantav taskulambiga raadio

See käepärane kaasaskantav raadio on ideaalne kaaslane pikkadeks päevadeks kodust väljas. Võtke vastu selgeid raadiosignaale, laadige teisi seadmeid ja valgustage teed võimsa taskulambiga. Hädaolukorras saate aktiveerida ka valju SOS-häiresignaali koos vilkuva valgusega.

Sisseehitatud liitiumioonaku. Laadimine USB-C kaudu

Sisseehitatud liitiumioonaku. Laadimine USB-C kaudu

See käepärane raadio ei vea teid alt. Laadige raadiot kaasasoleva USB-C kaabliga, et kuulata raadiot mõistliku helitugevusega kuni 32 tundi.

Varutoide päikesepaneeli või käsivända abil

Varutoide päikesepaneeli või käsivända abil

Ärge jääge kunagi vooluta! Raadio peal olevad päikesepaneelid või küljes oleva käsivända keeramine tagavad alati varulaadimise võimaluse. Raadio töötab ka 3 AAA patareiga (ei kuulu komplekti). USB-A port võimaldab hädaolukorras raadioga teisi seadmeid laadida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

30/01/2026

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim

Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.

See arvustus tehti tootele TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

See arvustus tehti tootele TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

08/09/2026

Polska

Polska

Polecam

Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.

See arvustus tehti tootele TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

See arvustus tehti tootele TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

19/08/2025

Polska

Polska

Radio na każdą sytuację

Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.

Positiivsed omadused

Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną

Negatiivsed omadused

Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.