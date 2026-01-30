30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Usaldusväärne raadio, taskulamp ja varutoiteallikas
Selle suurepärase väikese taskulambiga raadioga olete kõigeks valmis. Väljatõmmatav antenn võtab vastu AM- ja FM-raadiojaamu ning võimas taskulamp valgustab teie teed. Hädaolukordadeks on olemas ka SOS-alarm. Laadige kaabli, päikeseenergia või käsivända abil.
Kompaktne kaasaskantav raadio
FM-/AM-analooghäälestus
Sisseehitatud liitiumioonaku
SOS-taskulamp
See käepärane kaasaskantav raadio on ideaalne kaaslane pikkadeks päevadeks kodust väljas. Võtke vastu selgeid raadiosignaale, laadige teisi seadmeid ja valgustage teed võimsa taskulambiga. Hädaolukorras saate aktiveerida ka valju SOS-häiresignaali koos vilkuva valgusega.
See käepärane raadio ei vea teid alt. Laadige raadiot kaasasoleva USB-C kaabliga, et kuulata raadiot mõistliku helitugevusega kuni 32 tundi.
Ärge jääge kunagi vooluta! Raadio peal olevad päikesepaneelid või küljes oleva käsivända keeramine tagavad alati varulaadimise võimaluse. Raadio töötab ka 3 AAA patareiga (ei kuulu komplekti). USB-A port võimaldab hädaolukorras raadioga teisi seadmeid laadida.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Kinnitatud ostja
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
See arvustus tehti tootele TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
See arvustus tehti tootele TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Jaro89
08/09/2026
Polska
Polecam
Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.
See arvustus tehti tootele TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
See arvustus tehti tootele TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Positiivsed omadused
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Negatiivsed omadused
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19