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  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
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  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane
  • Klassikaline kaaslane

Kaasaskantav FM/AM-raadio

TAR2509/10

5

| (1) Arvustus

Klassikaline kaaslane

Armastate raadiot kuulata? Köögist garaaži ja aiani – see kaasaskantav FM/AM-analoograadio mängib teie lemmikjaamu kõikjal. Sellel on suurepärane heli, see töötab vooluvõrgust või patareidega ning selle mugav LED-näidik annab teada, kui jaam on täpselt häälestatud.

Kuva kõik eelised

Klassikaline kaaslane

  • FM/AM

  • Analooghäälestus

  • Vooluvõrgu- või patareitoide

Klassikaline disain, selge vastuvõtt, lihtne häälestamine

Klassikaline disain, selge vastuvõtt, lihtne häälestamine

Analooghäälestus muudab sellel kaasaskantaval FM/AM-raadiol lemmikjaamade leidmise lihtsaks. Keerake lihtsalt raadio küljel olevat häälestusratast ning suur ja selge aken näitab, millisele sagedusele raadio on häälestatud. Tugeva signaali korral süttib LED-märgutuli.

Lülitage uudiste- ja muusikarežiimi vahel. Helitooni reguleerimine

Lülitage uudiste- ja muusikarežiimi vahel. Helitooni reguleerimine

Nautige muusikarežiimis oma muusikat täiel rinnal. Uudiseid, lemmikraadiojärjejuttu või arutelusaadet kuulates lülitage sisse uudisterežiim. Mida iganes te ka ei armastaks, 3.5" kõlar tagab hea selge heli.

Lihtsad juhtnupud. Suur helitugevusnupp

Lihtsad juhtnupud. Suur helitugevusnupp

Sellel raadiol ei pea te helitugevusnuppu kunagi otsima! Lisaks suurele helitugevusnupule on raadio peal lülitid FM/AM-signaalide ja helirežiimide vahel valimiseks. Samuti on raadiol kõrvaklapipesa omaette kuulamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

4
3
2
1

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Je to skvělý přítel

Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení

See arvustus tehti tootele TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

See arvustus tehti tootele TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.