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TAR2509/10
Klassikaline kaaslane
Armastate raadiot kuulata? Köögist garaaži ja aiani – see kaasaskantav FM/AM-analoograadio mängib teie lemmikjaamu kõikjal. Sellel on suurepärane heli, see töötab vooluvõrgust või patareidega ning selle mugav LED-näidik annab teada, kui jaam on täpselt häälestatud.
FM/AM
Analooghäälestus
Vooluvõrgu- või patareitoide
Analooghäälestus muudab sellel kaasaskantaval FM/AM-raadiol lemmikjaamade leidmise lihtsaks. Keerake lihtsalt raadio küljel olevat häälestusratast ning suur ja selge aken näitab, millisele sagedusele raadio on häälestatud. Tugeva signaali korral süttib LED-märgutuli.
Nautige muusikarežiimis oma muusikat täiel rinnal. Uudiseid, lemmikraadiojärjejuttu või arutelusaadet kuulates lülitage sisse uudisterežiim. Mida iganes te ka ei armastaks, 3.5" kõlar tagab hea selge heli.
Sellel raadiol ei pea te helitugevusnuppu kunagi otsima! Lisaks suurele helitugevusnupule on raadio peal lülitid FM/AM-signaalide ja helirežiimide vahel valimiseks. Samuti on raadiol kõrvaklapipesa omaette kuulamiseks.
5.0
5-st
1
Arvustus
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
See arvustus tehti tootele TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31
See arvustus tehti tootele TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31