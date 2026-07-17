Vastupidav ja IPX7 veekindlustase

Selle kaasaskantava Bluetoothi kõlari veekindlustase on IPX7, mis tähendab seda, et selle võib asetada kuni 1 m sügavusele vette ja seda kuni 30 minutiks. Saate kasutada seda nii duši all või isegi basseinis. Juhtmevaba ulatus on 20 m.