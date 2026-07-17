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Tootmine lõpetatud
TAS1505B/00
Pidu otse teie taskust
Bluetoothiga kõlar on niivõrd väike, et saate seda kanda ka oma käe ümber, võimaldades peo endaga alati kaasa võtta. See kõlar on täielikult veekindel ja tekitab oma suuruse kohta täiesti arvestatava heli.
Bluetooth®
2,5 W väljundvõimsus
8 tundi mänguaega
IPX7 veekindlustase
Selle kaasaskantava Bluetoothi kõlari veekindlustase on IPX7, mis tähendab seda, et selle võib asetada kuni 1 m sügavusele vette ja seda kuni 30 minutiks. Saate kasutada seda nii duši all või isegi basseinis. Juhtmevaba ulatus on 20 m.
Helid jäävad selgeks isegi siis, kui muusika põhja keerate ja passiivradiaator aitab bassi võimendada. Saate kuni 8 tundi mänguaega ja aku täis laadimiseks kulub 2,5 tundi. Bluetoothi ühendus on kindel ja sidumine on väga lihtne.
Olge alati teie ise. See väike Bluetoothi kõlar on saadaval erinevates toonides, et saaksite alati stiilselt rokkida. Lisaks võimaldab kokkusobiv kanderihm kõlari igale poole kaasa võtta.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Positiivsed omadused
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Negatiivsed omadused
Nenašiel som
See arvustus tehti tootele TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Kasutamise kuupäev 2023-07-11
See arvustus tehti tootele TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Kasutamise kuupäev 2023-07-11
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Kinnitatud ostja
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Positiivsed omadused
Лека, малка, хубав бас.
Negatiivsed omadused
няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS1505B Безжична тонколона
Kasutamise kuupäev 2021-01-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS1505B Безжична тонколона
Kasutamise kuupäev 2021-01-06