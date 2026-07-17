TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Üksiktootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote elustiil
  • Üksiktootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote elustiil

Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõlar

TAS1505B/00

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Pidu otse teie taskust

Bluetoothiga kõlar on niivõrd väike, et saate seda kanda ka oma käe ümber, võimaldades peo endaga alati kaasa võtta. See kõlar on täielikult veekindel ja tekitab oma suuruse kohta täiesti arvestatava heli.

Kuva kõik eelised

Pidu otse teie taskust

  • Bluetooth®

  • 2,5 W väljundvõimsus

  • 8 tundi mänguaega

  • IPX7 veekindlustase

Vastupidav ja IPX7 veekindlustase

Selle kaasaskantava Bluetoothi kõlari veekindlustase on IPX7, mis tähendab seda, et selle võib asetada kuni 1 m sügavusele vette ja seda kuni 30 minutiks. Saate kasutada seda nii duši all või isegi basseinis. Juhtmevaba ulatus on 20 m.

8 h mänguaega. 2,5 h laadimisaega

Helid jäävad selgeks isegi siis, kui muusika põhja keerate ja passiivradiaator aitab bassi võimendada. Saate kuni 8 tundi mänguaega ja aku täis laadimiseks kulub 2,5 tundi. Bluetoothi ühendus on kindel ja sidumine on väga lihtne.

Valige oma värvid. Näidake oma stiili

Olge alati teie ise. See väike Bluetoothi kõlar on saadaval erinevates toonides, et saaksite alati stiilselt rokkida. Lisaks võimaldab kokkusobiv kanderihm kõlari igale poole kaasa võtta.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Positiivsed omadused

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Negatiivsed omadused

Nenašiel som

See arvustus tehti tootele TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Kasutamise kuupäev 2023-07-11

See arvustus tehti tootele TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Kasutamise kuupäev 2023-07-11

06/02/2022

България

България

Kinnitatud ostja

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Positiivsed omadused

Лека, малка, хубав бас.

Negatiivsed omadused

няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS1505B Безжична тонколона

Kasutamise kuupäev 2021-01-06

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS1505B Безжична тонколона

Kasutamise kuupäev 2021-01-06

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.