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Hommikused muusikapalad teie vannitoas ja inspireerivad taskuhäälingud kontorilaua taga. Tänu villasegusele kõlarikangale ja reljeefsetele nuppudele paistab see stiilne Bluetoothi kõlar alati silma. Nautige rikkalikku heli ja 10 tundi mänguaega.
Bluetooth®
5 W väljundvõimsus
10 tundi mänguaega
See lihtne, ent pilkupüüdev Bluetoothi kõlar esitab muusikat tõeliselt stiilselt. Reljeefsed nupud võimaldavad teil kontrollida nii taasesitust, Bluetoothi kui ka palju muud. Sissehitatud mikrofon võimaldab teha käed-vabad kõnesid ja käepide muudab seadme kandmise ülimalt lihtsaks.
Ühe laadimisega saate 10 tundi mänguaega ja juhtmevaba ulatus on 20 m. Kõlari laadimiseks läbi komplektis oleva USB-C kaabli kulub 2,5 h. Passiivradiaatorid tagavad võimsa bassi ja selge heli isegi suure helitugevuse korral.
See kõlar on kaetud esmaklassilise kõlarikangaga, mille on loonud tipptasemel tootja Kvadrat. See ilus villasegune materjal on helisid läbilaskev, võimaldades helidel vabalt kõlarist tuppa liikuda.
Auhinnad
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Positiivsed omadused
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Negatiivsed omadused
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Kasutamise kuupäev 2020-11-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Kasutamise kuupäev 2020-11-05
IPX7 veekindlustase tähendab seda, et kõlarielementi saab asetada kuni 30 minutiks 1 meetri sügavusele vette. Kõlarikangas ei ole veekindel, kuid peab vastu mõnele vihmapiisale.