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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõlar

TAS4405N/00

Nautige laulmist

Suunake oma lapsed lavale selle värvilise Bluetoothi kõlariga, mis on varustatud juhtmevaba mikrofoniga. Esitlege laule, lugusid ja esitlusi – ühe puutega salvestamine võimaldab lastel oma lugusid kerge vaevaga üles võtta. Nautige selget heli ja kuni 6 tundi mänguaega.

Kuva kõik eelised

Nautige laulmist

  • 5 m juhtmeta mikrofon

  • nutikas Bluetoothiga paarimine

  • 6 tundi kuulamisaega

  • 105 × 105 × 38 mm

Laulge, rääkige, nautige!

Laulge, rääkige, nautige!

See ülimalt kompaktne Bluetoothi kõlar on varustatud juhtmeta mikrofoniga. Lapsed saavad oma muusika järgi laulda, lugusid rääkida või sõpradega koos filmistseene läbi mängida! Vahet ei ole, kus nad esineda soovivad, ühe puutega salvestamine võimaldab neil kergesti oma laule microSD-kaardile jäädvustada.

Muretu mänguaeg

Muretu mänguaeg

Saate 6 tundi mänguaega ja täielikuks laadimiseks kulub 2,5 tundi. Laadimine käib läbi micro-USB. Viis selgelt märgistatud nuppu võimaldavad kergesti muusikat mängima või pausile panna, helitugevust kontrollida, heliallikat vahetada ja salvestada.

Nutikas Bluetoothiga paarimine

Nutikas Bluetoothiga paarimine

Juhtmeta Bluetoothi kõlari paarimiseks tuleb vajutada pikalt muusika esitamise/peatamise nuppu. Pärast seadme paarimist jätab kõlar viimati paaritud seadme meelde. Kõlari juhtmevaba ulatus on 10 m.

Tehnilised andmed

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