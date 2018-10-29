Laulge, rääkige, nautige!

See ülimalt kompaktne Bluetoothi kõlar on varustatud juhtmeta mikrofoniga. Lapsed saavad oma muusika järgi laulda, lugusid rääkida või sõpradega koos filmistseene läbi mängida! Vahet ei ole, kus nad esineda soovivad, ühe puutega salvestamine võimaldab neil kergesti oma laule microSD-kaardile jäädvustada.