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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõlar

TAS7505/00

5

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Ilus muusika

Kuulake oma armastatud sisu Bluetoothi kõlarist, mis kaunistab iga kodu. Saate nautida 20 tundi mänguaega, rikkalikku heli ja mõnusat bassi. Kõlar on varustatud akupanga funktsiooniga, mille abil saate laadida ka oma nutitelefoni. Lisaks muudab villasegune kõlarikangas seadme ülimalt stiilseks.

Kuva kõik eelised

Ilus muusika

  • Bluetooth®

  • 30 W väljundvõimsus

  • 20 tundi mänguaega

  • Sisseehitatud akupanga funktsioon

Vormi ja funktsiooni ideaalne harmoonia

Vormi ja funktsiooni ideaalne harmoonia

Alates hommikusest trennist kuni rõdul toimuvani õhtusöögini – see Bluetoothi kõlar tagab stiilse muusika kuulamise. Reljeefsed nupud võimaldavad teil kontrollida taasesitust, stereoheli, Bluetoothi ja palju muud. Lisaks on kõlar varustatud aasaga, kuhu võite soovi korral kinnitada mugava kanderihma.

Kvadrati kõlarikangas. Loodud spetsiaalselt heli läbilaskmiseks

See kõlar on kaetud esmaklassilise kõlarikangaga, mille on loonud tipptasemel tootja Kvadrat. See ilus villasegune materjal on helisid läbilaskev, võimaldades helidel vabalt kõlarist tuppa liikuda.

20 h mänguaega. 4,5 h laadimisaega

20 h mänguaega. 4,5 h laadimisaega

Ühe laadimisega saate 20 tundi mänguaega ja juhtmevaba ulatus on 20 m. Kõlari laadimiseks läbi komplektis oleva USB-C kaabli kulub 4,5 tundi.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Pilt: AWARD-1679621

Arvustused

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5.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/07/2026

Polska

Polska

Stalowa obudowa !!

Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)

Positiivsed omadused

Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!

Negatiivsed omadused

brak.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2023-07-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2023-07-05

30/11/2020

Polska

Polska

Spoko

Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.

See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2020-10-30

See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2020-10-30

19/10/2020

Polska

Polska

Ten produkt jest idealny!

Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.

Positiivsed omadused

wygląd, dźwięk

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2020-09-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2020-09-19

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Lahtiütlused

  1. IPX7 veekindlustase tähendab seda, et kõlarielementi saab asetada kuni 30 minutiks 1 meetri sügavusele vette. Kõlarikangas ei ole veekindel, kuid peab vastu mõnele vihmapiisale.