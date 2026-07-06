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Tootmine lõpetatud
Ilus muusika
Kuulake oma armastatud sisu Bluetoothi kõlarist, mis kaunistab iga kodu. Saate nautida 20 tundi mänguaega, rikkalikku heli ja mõnusat bassi. Kõlar on varustatud akupanga funktsiooniga, mille abil saate laadida ka oma nutitelefoni. Lisaks muudab villasegune kõlarikangas seadme ülimalt stiilseks.
Bluetooth®
30 W väljundvõimsus
20 tundi mänguaega
Sisseehitatud akupanga funktsioon
Alates hommikusest trennist kuni rõdul toimuvani õhtusöögini – see Bluetoothi kõlar tagab stiilse muusika kuulamise. Reljeefsed nupud võimaldavad teil kontrollida taasesitust, stereoheli, Bluetoothi ja palju muud. Lisaks on kõlar varustatud aasaga, kuhu võite soovi korral kinnitada mugava kanderihma.
See kõlar on kaetud esmaklassilise kõlarikangaga, mille on loonud tipptasemel tootja Kvadrat. See ilus villasegune materjal on helisid läbilaskev, võimaldades helidel vabalt kõlarist tuppa liikuda.
Ühe laadimisega saate 20 tundi mänguaega ja juhtmevaba ulatus on 20 m. Kõlari laadimiseks läbi komplektis oleva USB-C kaabli kulub 4,5 tundi.
Auhinnad
5.0
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Positiivsed omadused
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Negatiivsed omadused
brak.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2023-07-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2023-07-05
Grzegrzółka
30/11/2020
Polska
Spoko
Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.
See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2020-10-30
See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2020-10-30
Marcin3088
19/10/2020
Polska
Ten produkt jest idealny!
Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.
Positiivsed omadused
wygląd, dźwięk
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2020-09-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2020-09-19
IPX7 veekindlustase tähendab seda, et kõlarielementi saab asetada kuni 30 minutiks 1 meetri sügavusele vette. Kõlarikangas ei ole veekindel, kuid peab vastu mõnele vihmapiisale.