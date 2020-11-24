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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõrvaklapid

TASN503BK/00

4.7

| (10) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

Treenige nutikamalt.

Leidke oma rütm nende veekindlate juhtmeta kõrvasiseste spordikõrvaklappidega. Pulsimõõtja aitab teil igast treeningust maksimumi võtta. Kuus tundi mänguaega ja võimas heli lükkavad teid paremate tulemusteni.

Kuva kõik eelised

Mis tahes ilmastikutingimustes.

Treenige nutikamalt.

  • 6 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kõrvasisesed

  • 6-tunnine esitusaeg

Sisseehitatud pulsimõõtja.

Jälgige oma pulssi selle sisseehitatud pulsimõõtjaga. Kõrvaklapis olev andur jälgib täpselt teie pulssi. Nii teate, millal rohkem pingutada ja millal puhata, et saavutaksite iga treeningu ajal maksimumi. Seade ühildub teiste tervist ja treeninguid jälgivate rakendustega.

Kasutajasõbralik nupuga kontrollimine

Kasutajasõbralik nupp võimaldab lastel kergesti kõnesid teha, lugusid vahele jätta või muusikat pausile panna. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kõrvaklapi all olevad helitugevuse ja LED-valguse nupud on kergesti ligipääsetavad.

3 vahetatavat otsikut tagavad ideaalse sobivuse

Kolmes suuruses vahetatavad kummist otsikud tagavad ideaalse sobivuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

10

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Philipsi töötaja

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

19/04/2020

Polska

Polska

Philipsi töötaja

Polecam

[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam

Positiivsed omadused

Wygodne, dlugo graja,

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2019-03-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2019-03-19

16/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.

Positiivsed omadused

Dopasowanie, dzwięk

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2019-03-16

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2019-03-16

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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