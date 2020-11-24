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Tootmine lõpetatud
TASN503BK/00
Treenige nutikamalt.
Leidke oma rütm nende veekindlate juhtmeta kõrvasiseste spordikõrvaklappidega. Pulsimõõtja aitab teil igast treeningust maksimumi võtta. Kuus tundi mänguaega ja võimas heli lükkavad teid paremate tulemusteni.
6 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kõrvasisesed
6-tunnine esitusaeg
Jälgige oma pulssi selle sisseehitatud pulsimõõtjaga. Kõrvaklapis olev andur jälgib täpselt teie pulssi. Nii teate, millal rohkem pingutada ja millal puhata, et saavutaksite iga treeningu ajal maksimumi. Seade ühildub teiste tervist ja treeninguid jälgivate rakendustega.
Kasutajasõbralik nupp võimaldab lastel kergesti kõnesid teha, lugusid vahele jätta või muusikat pausile panna. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kõrvaklapi all olevad helitugevuse ja LED-valguse nupud on kergesti ligipääsetavad.
Kolmes suuruses vahetatavad kummist otsikud tagavad ideaalse sobivuse.
4.7
5-st
10
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Michał38
24/11/2020
Polska
Philipsi töötaja
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Zenek1232
19/04/2020
Polska
Philipsi töötaja
Polecam
[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam
Positiivsed omadused
Wygodne, dlugo graja,
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2019-03-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2019-03-19
Pbmarkii
16/04/2020
Polska
Świetny produkt
Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.
Positiivsed omadused
Dopasowanie, dzwięk
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2019-03-16
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2019-03-16
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.