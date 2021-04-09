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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõlar

TAVS300/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Modernsus segatud retrostiiliga

See retrostiilis Bluetoothiga kõlar võimaldab teil oma muusika igale poole kaasa võtta. Nautige 10 tundi mänguaega, selget heli ja aux-sisendit, mis lubab teil ühendada oma kõlari mis tahes allikaga. Autentsed 1950ndate puidust ja messingust detailid lisavad seadmele ajatut maagiat.

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Modernsus segatud retrostiiliga

  • Bluetooth®

  • 4 W väljundvõimsus

  • 10 tundi mänguaega

Vintage puidust korpus. 1950-ndate detailid

See retrostiilis Bluetoothiga kõlar on pärit justkui otse 1950-ndatest. Vintage puidust korpus, messinguvärvi helinupp ja kõlari võre. Detailid on pärit ajast, kui jazz oli äge ja rokk oli alles lapsekingades.

10 tundi mänguaega

Täislaetud aku tagab 10 tundi mänguaega. Laadimine võtab aega 4 tundi ja tänu komplektis olevale micro-USB-kaablile on see ka lihtne. Kõlari ühendamiseks vajutage seadmel olevat Bluetoothi nuppu.

Selge ja detailne heli. 1,75-tolline täisulatusega draiver

Alates klassikalisest muusikast kuni elektrooniliseni. Kuigi teie raadio näeb džässilik välja, ei tähenda see seda, et sellega peaks ainult džässi kuulama. 1,75-tolline täisulatusega draiver tagab selge heli. Passiivkõlar võimendab bassi, luues meeldivaid madalaid helisid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Kasutamise kuupäev 2020-04-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Kasutamise kuupäev 2020-04-09

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.