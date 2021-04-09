30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Modernsus segatud retrostiiliga
See retrostiilis Bluetoothiga kõlar võimaldab teil oma muusika igale poole kaasa võtta. Nautige 10 tundi mänguaega, selget heli ja aux-sisendit, mis lubab teil ühendada oma kõlari mis tahes allikaga. Autentsed 1950ndate puidust ja messingust detailid lisavad seadmele ajatut maagiat.
Bluetooth®
4 W väljundvõimsus
10 tundi mänguaega
See retrostiilis Bluetoothiga kõlar on pärit justkui otse 1950-ndatest. Vintage puidust korpus, messinguvärvi helinupp ja kõlari võre. Detailid on pärit ajast, kui jazz oli äge ja rokk oli alles lapsekingades.
Täislaetud aku tagab 10 tundi mänguaega. Laadimine võtab aega 4 tundi ja tänu komplektis olevale micro-USB-kaablile on see ka lihtne. Kõlari ühendamiseks vajutage seadmel olevat Bluetoothi nuppu.
Alates klassikalisest muusikast kuni elektrooniliseni. Kuigi teie raadio näeb džässilik välja, ei tähenda see seda, et sellega peaks ainult džässi kuulama. 1,75-tolline täisulatusega draiver tagab selge heli. Passiivkõlar võimendab bassi, luues meeldivaid madalaid helisid.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
111111111123
09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Kasutamise kuupäev 2020-04-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Kasutamise kuupäev 2020-04-09