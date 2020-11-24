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  • Eest ülevalt tehtud tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
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Tootmine lõpetatud

Juhtmevaba kodune kõlar

TAW6205/10

2.4

| (5) Auhinnad

Kõik teie helid, mis tahes toas.

See juhtmevaba kõlar on suurepärane nii eraldi kui ka koos teiste kõlaritega. Ühendage seade teleri või teiste kõlaritega, tekitades vapustava mitut ruumi täitva heli. Stereoheli nautimiseks siduge teise kõlariga või muutke oma telerikogemus veelgi paremaks, lisades Ambilightile ka selle võimsa kõlari.

Kuva kõik eelised

Kõik teie helid, mis tahes toas.

  • Wi-Fi. Mitut ruumi täitev heli

  • DTS Play-Fi-ga ühilduv

  • Ühendub häälassistentidega

  • Sisseehitatud LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Kõik on olemas

Vahet ei ole, kas voogedastate otse Spotify’st või soovite kuulata rakenduse Play-Fi kaudu Tidalis olevaid suure eraldusvõimega albumeid – see kõlar saab hakkama kõigega. Alates ootesaalides esitatavatest muusikaloenditest kuni kontoris kuulatavate taskuhäälinguteni – kõik, mida te armastate, saab rikkalikuma, sügavama ja selgema kõla.

Mitmes ruumis kasutamine läbi rakenduse Philips Sound või Play-Fi

Vahelduvvoolutoide. Mõõtmed: 115 × 212 × 116 mm

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.4

5-st

5

Auhinnad

3
2

24/11/2020

Polska

Polska

Głośnik

Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam

Positiivsed omadused

Funkcje

Negatiivsed omadused

Brak

See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Kasutamise kuupäev 2019-10-24

See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Kasutamise kuupäev 2019-10-24

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Positiivsed omadused

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Negatiivsed omadused

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Kasutamise kuupäev 2022-01-16

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Kasutamise kuupäev 2022-01-16

08/02/2023

Polska

Polska

Najgorszy produkt ever

Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający

Positiivsed omadused

Brak

Negatiivsed omadused

Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach

See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Kasutamise kuupäev 2022-01-08

See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Kasutamise kuupäev 2022-01-08

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