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Tootmine lõpetatud
TAW6205/10
Kõik teie helid, mis tahes toas.
See juhtmevaba kõlar on suurepärane nii eraldi kui ka koos teiste kõlaritega. Ühendage seade teleri või teiste kõlaritega, tekitades vapustava mitut ruumi täitva heli. Stereoheli nautimiseks siduge teise kõlariga või muutke oma telerikogemus veelgi paremaks, lisades Ambilightile ka selle võimsa kõlari.
Wi-Fi. Mitut ruumi täitev heli
DTS Play-Fi-ga ühilduv
Ühendub häälassistentidega
Sisseehitatud LED
Vahet ei ole, kas voogedastate otse Spotify’st või soovite kuulata rakenduse Play-Fi kaudu Tidalis olevaid suure eraldusvõimega albumeid – see kõlar saab hakkama kõigega. Alates ootesaalides esitatavatest muusikaloenditest kuni kontoris kuulatavate taskuhäälinguteni – kõik, mida te armastate, saab rikkalikuma, sügavama ja selgema kõla.
2.4
5-st
5
Auhinnad
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Positiivsed omadused
Funkcje
Negatiivsed omadused
Brak
See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Kasutamise kuupäev 2019-10-24
See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Kasutamise kuupäev 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Positiivsed omadused
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Negatiivsed omadused
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Kasutamise kuupäev 2022-01-16
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Kasutamise kuupäev 2022-01-16
Basia kutasia
08/02/2023
Polska
Najgorszy produkt ever
Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający
Positiivsed omadused
Brak
Negatiivsed omadused
Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach
See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Kasutamise kuupäev 2022-01-08
See arvustus tehti tootele TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Kasutamise kuupäev 2022-01-08