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  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
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Tootmine lõpetatud

Juhtmevaba kodune kõlar

TAW6505/10

3.5

| (14) Auhinnad

Suurem heli, mis tahes toas.

See võimas juhtmevaba kõlar tagab 80 W rikkaliku heli – seda kas üksi või läbi mitme kõlari ja mitme ruumi. Nautige detailirohket stereoheli, ideaalset sünkrooni ning lihtsat kontrolli, olenemata sellest, kas olete ühendamas kõlarit oma teleri või teiste kõlaritega.

Kuva kõik eelised

Suurem heli, mis tahes toas.

  • Wi-Fi. Mitut ruumi täitev heli

  • DTS Play-Fi-ga ühilduv

  • Ühendub häälassistentidega

  • Sisseehitatud LED

Võimendab teie nutikate kõlarite heli

Paluge Alexaga ühendatud seadmetel või mis tahes Google Assistantiga ühendatud kõlaril mängida ribakõlarist soovitud muusikat. Laske peo ajal muusikat kõvemaks keerata või öö saabudes jälle vaiksemaks panna. Kuulake uudiseid ja palju muud – kõike seda kõlarit puudutamata.

Töötab koos teie lemmikute AI-häälassistentidega

Rikkalik heli mis tahes toas. Ideaalne erinevate tubade sünkroniseerimine

Kaks basskõlarit, kaks passiivradiaatorit ja kaks kõrgsageduskõlarit tagavad ruumitäitva heli, võimsa bassi ja helisevad kõrged toonid. Wi-Fi kaudu voogedastamine tekitab kvaliteetse heli ja võimaldab sünkroniseerida heli läbi erinevate kõlarite või tubade.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.5

5-st

14

Auhinnad

31/01/2024

Polska

Polska

polecam

Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.

Positiivsed omadused

moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight

Negatiivsed omadused

brak equalizera

See arvustus tehti tootele TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Kasutamise kuupäev 2023-12-31

See arvustus tehti tootele TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Kasutamise kuupäev 2023-12-31

06/04/2023

Polska

Polska

Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością

Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !

Positiivsed omadused

design, funkcjonalność, jakość

Negatiivsed omadused

wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Kasutamise kuupäev 2022-03-06

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Kasutamise kuupäev 2022-03-06

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super zvok za spalnico

Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.

Positiivsed omadused

kvaliteta zvoka in izdelava

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Kasutamise kuupäev 2024-04-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Kasutamise kuupäev 2024-04-29

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.