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Tootmine lõpetatud
TAW6505/10
Suurem heli, mis tahes toas.
See võimas juhtmevaba kõlar tagab 80 W rikkaliku heli – seda kas üksi või läbi mitme kõlari ja mitme ruumi. Nautige detailirohket stereoheli, ideaalset sünkrooni ning lihtsat kontrolli, olenemata sellest, kas olete ühendamas kõlarit oma teleri või teiste kõlaritega.
Wi-Fi. Mitut ruumi täitev heli
DTS Play-Fi-ga ühilduv
Ühendub häälassistentidega
Sisseehitatud LED
Paluge Alexaga ühendatud seadmetel või mis tahes Google Assistantiga ühendatud kõlaril mängida ribakõlarist soovitud muusikat. Laske peo ajal muusikat kõvemaks keerata või öö saabudes jälle vaiksemaks panna. Kuulake uudiseid ja palju muud – kõike seda kõlarit puudutamata.
Kaks basskõlarit, kaks passiivradiaatorit ja kaks kõrgsageduskõlarit tagavad ruumitäitva heli, võimsa bassi ja helisevad kõrged toonid. Wi-Fi kaudu voogedastamine tekitab kvaliteetse heli ja võimaldab sünkroniseerida heli läbi erinevate kõlarite või tubade.
3.5
5-st
14
Auhinnad
Jacek Janusz
31/01/2024
Polska
polecam
Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.
Positiivsed omadused
moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight
Negatiivsed omadused
brak equalizera
See arvustus tehti tootele TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Kasutamise kuupäev 2023-12-31
See arvustus tehti tootele TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Kasutamise kuupäev 2023-12-31
Endriu B
06/04/2023
Polska
Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością
Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !
Positiivsed omadused
design, funkcjonalność, jakość
Negatiivsed omadused
wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Kasutamise kuupäev 2022-03-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Kasutamise kuupäev 2022-03-06
Nikiica R
29/08/2024
Slovenija
Super zvok za spalnico
Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.
Positiivsed omadused
kvaliteta zvoka in izdelava
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Kasutamise kuupäev 2024-04-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Kasutamise kuupäev 2024-04-29