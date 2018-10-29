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Tootmine lõpetatud

Asendusfilter kraanile kinnitatava veepuhasti jaoks

WP3911

Lihtsalttehtav puhas vesi

Täiustatud filtreerimissüsteem, mis eemaldab veest bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori, kuid säilitab kõik kasulikud mineraalained.

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Micro Pure'i filter

Lihtsalttehtav puhas vesi

  • Micro Pure'i

Eemaldab kõik bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori

MicroPure'i filter on mitmeotstarbeline filtreerimissüsteem, mis eemaldab bakterid, lisandid ja lõhnad ning muudab joogivee puhtaks, ohutuks ja maitsvaks. See koosneb kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis omakorda sisaldab erinevatest bakteritest 99,99% tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui 520 miljardit mikroõõnsust, ja granuleeritud aktiivsöest, mis eemaldab ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees olevad, inimesele eluliselt vajalikud kasulikud mineraalid.

Täiustatud Quick Twisti mehhanism filtri hõlpsaks vahetamiseks

Täiustatud Quick Twisti filtri vahetamise mehhanism muudab filtri vahetamise kiireks, lihtsaks ja turvaliseks, tänu millele on teie veepuhasti tõeliselt mõistlik ja lihtne lahendus.

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.