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WP3911
Lihtsalttehtav puhas vesi
Täiustatud filtreerimissüsteem, mis eemaldab veest bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori, kuid säilitab kõik kasulikud mineraalained.
Micro Pure'i
MicroPure'i filter on mitmeotstarbeline filtreerimissüsteem, mis eemaldab bakterid, lisandid ja lõhnad ning muudab joogivee puhtaks, ohutuks ja maitsvaks. See koosneb kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis omakorda sisaldab erinevatest bakteritest 99,99% tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui 520 miljardit mikroõõnsust, ja granuleeritud aktiivsöest, mis eemaldab ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees olevad, inimesele eluliselt vajalikud kasulikud mineraalid.
Täiustatud Quick Twisti filtri vahetamise mehhanism muudab filtri vahetamise kiireks, lihtsaks ja turvaliseks, tänu millele on teie veepuhasti tõeliselt mõistlik ja lihtne lahendus.
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