Patenteeritud 360° otsik puhastab kõigist suundadest

Patenteeritud PowerUp otsik pakub 360° imemisvõimsust igast suunast – edasi, tagasi ja külgsuunas –, et puhastada kiiremini, nii et pole vaja sama kohta mitu korda üle käia. Selle tõhusa disaini abil kogutakse põrandatelt kokku kuni 99,99%(4) tolmust.