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Uus
XC2213/10
Kõrge puhastusefektiivsus, võimas imemisvõimsus
PowerUp kogub rohkem mustust kõigist suundadest tänu 360° otsikule ja kuni 100 AW(2) imemisvõimsusele kiirema puhastuse jaoks. Sasipaisumatu disain ja kergesti avatav mahuti lihtsa hoolduse jaoks. Kuni 50 min(5) tööaeg ja 3 tarvikut tervele koju.
Kõrge jõudlus kuni 100 AW(2)
360° otsik tõstab 99,99% tolmust(4) kõigis suundades
Kuni 50 min tööaeg(5)
PowerUp tehnoloogia suurendab imemisvõimsust kõvadel põrandatel ja vaipkattega põrandatel tänu patenteeritud V-kujulisele otsikule ja võimsale mootorilele, mis tõmbab sisse rohkem mustust väiksema vaevaga, puhastades põrandad kuni 50% puhtamaks. (3).
Patenteeritud PowerUp otsik pakub 360° imemisvõimsust igast suunast – edasi, tagasi ja külgsuunas –, et puhastada kiiremini, nii et pole vaja sama kohta mitu korda üle käia. Selle tõhusa disaini abil kogutakse põrandatelt kokku kuni 99,99%(4) tolmust.
Imemisvõimsus kuni 100 AW(2) – meie juhtmevaba varstolmuimeja eemaldab sügavale kinnitunud mustuse, tolmu ja karvad, et põhjalikult puhastada vaipkatteid, kõvu põrandaid ja polsterdust – ole kindel, et iga nurk on täielikult puhas.
Arvustused
(1) Kõrgeim keskmine tolmu ja mustuse kogumine kõvadelt ja pehmetelt põrandatelt vastavalt IEC 62885-2:2021, testitud võrreldes tipptasemel varstolmuimejatega, millel puudub tagasitõmme, EL, 2025.
(2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) jaotis 5.11, Turbo režiimis sisendavast.
(3) "Puhtam" tähendab vähem järelejäänud mustust ja tolmu vastavalt IEC 62885-2:2021, testitud võrreldes tipptasemel varstolmuimejate keskmisega, EL, 2025.
(4) Kõval põrandal, kõrgeimas režiimis.
(5) Eco režiimis, kõvadel põrandatel, käsiseadmena.
(6) ≥99,9%, 0,5–0,7 μm, kogu seadme filtreerimine testitud vastavalt IEC 62885-4. Allergeenid viitavad eluta ainetele.
(7) Kuiva otsikuga kõvadel põrandatel.