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Uus

Philipsi PowerUp 20Juhtmeta tolmuimeja

XC2213/10

Kõrge puhastusefektiivsus, võimas imemisvõimsus

PowerUp kogub rohkem mustust kõigist suundadest tänu 360° otsikule ja kuni 100 AW(2) imemisvõimsusele kiirema puhastuse jaoks. Sasipaisumatu disain ja kergesti avatav mahuti lihtsa hoolduse jaoks. Kuni 50 min(5) tööaeg ja 3 tarvikut tervele koju.

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Kogub rohkem mustust kui tavalised varstolmuimejad(1)

Kõrge puhastusefektiivsus, võimas imemisvõimsus

  • Kõrge jõudlus kuni 100 AW(2)

  • 360° otsik tõstab 99,99% tolmust(4) kõigis suundades

  • Kuni 50 min tööaeg(5)

PowerUp tõmbab sisse rohkem mustust kui tavalised varstolmuimejad(1)

PowerUp tõmbab sisse rohkem mustust kui tavalised varstolmuimejad(1)

PowerUp tehnoloogia suurendab imemisvõimsust kõvadel põrandatel ja vaipkattega põrandatel tänu patenteeritud V-kujulisele otsikule ja võimsale mootorilele, mis tõmbab sisse rohkem mustust väiksema vaevaga, puhastades põrandad kuni 50% puhtamaks. (3).

Patenteeritud 360° otsik puhastab kõigist suundadest

Patenteeritud 360° otsik puhastab kõigist suundadest

Patenteeritud PowerUp otsik pakub 360° imemisvõimsust igast suunast – edasi, tagasi ja külgsuunas –, et puhastada kiiremini, nii et pole vaja sama kohta mitu korda üle käia. Selle tõhusa disaini abil kogutakse põrandatelt kokku kuni 99,99%(4) tolmust.

100 AW(2) imemisvõimsus igapäevaste mustuste jaoks

100 AW(2) imemisvõimsus igapäevaste mustuste jaoks

Imemisvõimsus kuni 100 AW(2) – meie juhtmevaba varstolmuimeja eemaldab sügavale kinnitunud mustuse, tolmu ja karvad, et põhjalikult puhastada vaipkatteid, kõvu põrandaid ja polsterdust – ole kindel, et iga nurk on täielikult puhas.

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Lahtiütlused

  1. (1) Kõrgeim keskmine tolmu ja mustuse kogumine kõvadelt ja pehmetelt põrandatelt vastavalt IEC 62885-2:2021, testitud võrreldes tipptasemel varstolmuimejatega, millel puudub tagasitõmme, EL, 2025.

  2. (2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) jaotis 5.11, Turbo režiimis sisendavast.

  3. (3) "Puhtam" tähendab vähem järelejäänud mustust ja tolmu vastavalt IEC 62885-2:2021, testitud võrreldes tipptasemel varstolmuimejate keskmisega, EL, 2025.

  4. (4) Kõval põrandal, kõrgeimas režiimis.

  5. (5) Eco režiimis, kõvadel põrandatel, käsiseadmena.

  6. (6) ≥99,9%, 0,5–0,7 μm, kogu seadme filtreerimine testitud vastavalt IEC 62885-4. Allergeenid viitavad eluta ainetele.

  7. (7) Kuiva otsikuga kõvadel põrandatel.