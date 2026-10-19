Philipsi espressomasina puhastamine (AquaClean filter)

Pärast AquaCleani filtri paigaldamist võib teie Philipsi espressomasin paluda teil masinat katlakivist puhastada. Sellel on mitmeid põhjuseid. Altpoolt leiate neile võimalikud lahendused.
Märkus. Pidage meeles, et kui te juba kasutate AquaCleani veefiltrit, siis tuleb teil ühel hetkel siiski oma masinat katlakivist puhastada.
Kui AquaCleani filtri ikoon hakkab oranžilt vilkuma, siis tuleb filter uue vastu vahetada.
Nii kaua, kuni ikoon vilgub, saate vahetada filtri ilma masinat katlakivist puhastamata.
Kui te ei vaheta AquaCleani veefiltrit, lõpetab ikoon ühel hetkel vilkumise. Sellisel juhul tuleb teil masin enne uue veefiltri paigaldamist katlakivist puhastada. Enne AquaCleani paigaldamist ei tohi masinas katlakivi olla.
Pärast AquaCleani filtri paigaldamist ja aktiveerimist muutub AquaCleani tuli siniseks, kinnitades, et AquaCleani veefilter on aktiivne.
Kui AquaCleani filter ei ole sinine, on filter aktiveerimata ning teil tuleb see paigaldada ja aktiveerida. Selle tegemiseks järgige allolevaid samme või vaadake meie õppevideot.
Raputage filtrit umbes 5 sekundit
Kastke filter tagurpidi külma vette, raputage seda ja oodake, kuni kõik õhumullid on välja tulnud
Filter on nüüd kasutamiseks valmis ja võite selle veepaaki asetada
Sisestage filter vertikaalselt veepaagi filtri ühenduskoha peale. Lükake filter võimalikult alla
Täitke veepaak puhta veega kuni MAX-tasemeni ja pange tagasi masinasse
Vajutage ja hoidke AquaCleani filtrit 3 sekundit all, kuni tuled hakkavad vilkuma
Asetage kauss kuuma vee tila alla ja vajutage käivitusnuppu. Masin väljutab natuke sooja vett
Kui see on tehtud, muutub AquaCleani filtri tuli siniseks, mis tähistab AquaCleani veefiltri aktiveerimist
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Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:EP2330/10, EP2331/10, EP3349/70. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›