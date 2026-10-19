Philipsi espressomasina puhastamine (AquaClean filter)

Pärast AquaCleani filtri paigaldamist ja aktiveerimist muutub AquaCleani tuli siniseks, kinnitades, et AquaCleani veefilter on aktiivne.

Kui AquaCleani filter ei ole sinine, on filter aktiveerimata ning teil tuleb see paigaldada ja aktiveerida. Selle tegemiseks järgige allolevaid samme või vaadake meie õppevideot.

Raputage filtrit umbes 5 sekundit Kastke filter tagurpidi külma vette, raputage seda ja oodake, kuni kõik õhumullid on välja tulnud Filter on nüüd kasutamiseks valmis ja võite selle veepaaki asetada Sisestage filter vertikaalselt veepaagi filtri ühenduskoha peale. Lükake filter võimalikult alla Täitke veepaak puhta veega kuni MAX-tasemeni ja pange tagasi masinasse Vajutage ja hoidke AquaCleani filtrit 3 sekundit all, kuni tuled hakkavad vilkuma Asetage kauss kuuma vee tila alla ja vajutage käivitusnuppu. Masin väljutab natuke sooja vett Kui see on tehtud, muutub AquaCleani filtri tuli siniseks, mis tähistab AquaCleani veefiltri aktiveerimist

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