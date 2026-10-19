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Philipsi espressomasina puhastamine (AquaClean filter)

Pärast AquaCleani filtri paigaldamist võib teie Philipsi espressomasin paluda teil masinat katlakivist puhastada. Sellel on mitmeid põhjuseid. Altpoolt leiate neile võimalikud lahendused.

Märkus. Pidage meeles, et kui te juba kasutate AquaCleani veefiltrit, siis tuleb teil ühel hetkel siiski oma masinat katlakivist puhastada.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: EP2330/10, EP2331/10, EP3349/70. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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