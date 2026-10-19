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Saeco espressomasin valmistab vesist kohvi

Kui Saeco espressomasin valmistab vesist kohvi, võib sellel olla mitu põhjust. Tutvuge allpool võimalike põhjuste ja lahendustega.
 

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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