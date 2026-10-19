Saeco espressomasin valmistab vesist kohvi

Kohvivalmistusmooduli iganädalane loputamine on oluline, kuna must moodul takistab veevoolu ja mõjutab kohvi maitset.



Puhastamiseks järgige allolevaid samme või vaadake õppevideot.

1. Lülitage oma masin VÄLJA ja oodake, kuni ei kostu ühtki heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit)

2. Avage hooldusluuk ja eemaldage kohvivalmistusmoodul, vajutades „PUSH“ nuppu paremale, seejärel hoidke ja tõmmake seda enda poole

3. Loputage kohvivalmistusmoodulit põhjalikult leige veega ja laske sel enne tagasi panemist õhu käes kuivada

