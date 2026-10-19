Kui Saeco espressomasin valmistab vesist kohvi, võib sellel olla mitu põhjust. Tutvuge allpool võimalike põhjuste ja lahendustega.
Kui kasutate espressomasinat esimest korda, on vesine kohv normaalne, kuna süsteem on alles kohanemas. Valmistage veel mõned tassid kohvi, et optimeerida kohvi kogust ja jahvatatud kohvi kokkusurutust.
Kohvivalmistusmooduli iganädalane loputamine on oluline, kuna must moodul takistab veevoolu ja mõjutab kohvi maitset.
Puhastamiseks järgige allolevaid samme või vaadake õppevideot. 1. Lülitage oma masin VÄLJA ja oodake, kuni ei kostu ühtki heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit) 2. Avage hooldusluuk ja eemaldage kohvivalmistusmoodul, vajutades „PUSH“ nuppu paremale, seejärel hoidke ja tõmmake seda enda poole 3. Loputage kohvivalmistusmoodulit põhjalikult leige veega ja laske sel enne tagasi panemist õhu käes kuivada
On võimalik, et peenema jahvatuse seadistamisel keerati seadistust üle ja jahvatavad kivid on nüüd üksteisele liiga lähedal. Selle põhjusel võib olla jahvatatud kohv liiga peen ega ima piisavalt vett.
Probleemi lahendamiseks reguleerige jahvatusseadistust jämedamale jahvatusastmele, keerates kohviubade anumas olevat nuppu suurema numbri poole.
Masina seadistused, nagu lõhna- ja jahvatusseadistus ning tassi maht, võivad mõjutada kohvi kangust. Soovitame reguleerida neid seadistusi.
Kanguse suurendamiseks võite valida kõrgeima lõhnaseadistuse, keskmise tassi mahu ja peenema jahvatuse.
Avage eeljahvatatud kohvi sahtli kaas, et kontrollida, kas see on jahvatatud kohviga ummistunud. Sellisel juhul järgige ummistuse eemaldamiseks allolevaid samme. 1. Lülitage masin VÄLJA ja oodake, kuni see on täiesti välja lülitunud 2. Eemaldage kohvivalmistusmoodul masinast 3. Avage eeljahvatatud kohvi sahtli kaas ja pange lusika käepide sinna sisse 4. Liigutage käepidet üles-alla, kuni ummistunud jahvatatud kohv alla kukub Kui need lahendused probleemi ei kõrvaldanud, võtke meiega täiendava abi saamiseks ühendust.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›