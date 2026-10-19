Saeco espressomasina kohvivalmistusmoodulit ei saa eemaldada

Selleks, et kohvivalmistusmoodul eemaldada, tuleb see esmalt seada neutraalasendisse. Kohvivalmistusmooduli neutraalsesse asendisse seadistamiseks järgige allolevaid samme.
1. Sulgege hooldusluuk ja asetage kõik õigesse kohta (veepaak/tilgakoguja/jahvatatud kohvi sahtel).
2. Lülitage masina SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE nupp VÄLJA. Oodake, kuni masinast ei kostu ühtegi heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit).
3. Avage hooldusluuk ja proovige kohvivalmistusmoodulit uuesti eemaldada, vajutades „PUSH“ nuppu paremale, hoides ja tõmmates seda enda poole.