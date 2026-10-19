Saeco espressomasina kohvivalmistusmoodulit ei saa eemaldada

Kui Saeco espressomasinas on katlakivi eemaldamise režiim pooleli, ei saa te kohvivalmistusmoodulit eemaldada. Selle probleemi lahendamiseks lõpetage katlakivi eemaldamine ja proovige uuesti pärast seda, kui see on lõppenud.



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