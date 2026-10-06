Saeco espressomasin lekib

Isegi siis, kui püüate kohvitilast tuleva vee tassi, jõuab osa loputusveest alati tilgakogujasse. Seda sellepärast, et masin teeb optimaalse töö tagamiseks automaatset loputust ja juhib selle käigus kasutatud loputusvee otse tilgakogujasse.



Automaatne loputus käivitub siis, kui lülitate masina SISSE ja VÄLJA, pärast kohvi tegemist ja piimavahustaja kasutamist.



Loputusvee tõttu ongi tilgakogujas alati natuke vett ja seepärast võib teile tunduda, et tilgakoguja saab liiga kiiresti täis. See ei viita masina lekkele.



Märkus. Kui tilgakoguja täitub pärast kahe kohvi valmistamist või üle öö, siis võtke meiega abi saamiseks ühendust.