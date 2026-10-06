Saeco espressomasina kohvivalmistusmoodulit ei saa sisestada

Enne kohvivalmistusmooduli sisestamist veenduge, et see oleks neutraalasendis.



Kohvivalmistusmoodul on neutraalasendis siis, kui kohvivalmistusmooduli küljel asuva kollase silindri nool on joondatud musta noole ja tähega „N“. Lisaks peab küljel olev kollane konks olema püstises asendis (vt allolevat pilti).



Kohvivalmistusmooduli neutraalasendisse seadistamiseks ja selle masinasse sisestamiseks järgige neid samme.



1. Jätke kohvivalmistusmoodul välja ja sulgege hooldusluuk. Pange kõik teised osad masinasse tagasi (tilgakoguja, jahvatatud kohvi sahtel ja veepaak).

2. Lülitage masina SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE nupp VÄLJA. Oodake, kuni masinast ei kostu ühtegi heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit).

3. Lülitage masina SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE nupp SISSE. Ärge tehke ühtki tegevust, nagu hooldusluugi avamine, tilgakoguja või veepaagi eemaldamine, enne kui masin on kasutamiseks valmis.

4. Enne sisestamist seadistage kohvivalmistusmoodul neutraalsesse asendisse. Kohvivalmistusmooduli neutraalasendisse seadmiseks vajutage esmalt hoob alla, kuni see puutub kokku kohvivalmistusmooduli alusega (vt pilt 1). Seejärel kontrollige, kas kollane konks on kõige ülemises asendis, vastasel juhul lükake see üles (vt pilt 2).

5. Avage hooldusluuk ja lükake kohvivalmistusmoodul koos juhikutega tagasi masinasse, kuni see oma kohale klõpsatab.

6. Sulgege hooldusluuk, lülitage masin VÄLJA ja siis uuesti SISSE.

NB! Juhised võivad erineda olenevalt teie espressomasina mudelist. Täpsemate samm-sammuliste juhiste saamiseks lugege kasutusjuhendit.