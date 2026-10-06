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Saeco espressomasina kohvivalmistusmoodulit ei saa sisestada

Kui teil ei õnnestu kohvivalmistusmoodulit oma Saeco espressomasinasse sisestada, seadistage see neutraalsesse asendisse ja proovige uuesti Lugege edasi, et saada lisateavet.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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