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Saeco espressomasin ei jahvata kohviube.

Kui teie Saeco espressomasin ei jahvata kohviube, kuid veski pöörleb, peate võib-olla kohvilehtri ummistuse eemaldama ja jahvatuse seadistust muutma. Lisateavet leiate allpool.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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