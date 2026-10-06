Saeco espressomasin ei jahvata kohviube.

Selle probleemi lahendamiseks kõrvaldage lusikavarrega kohvilehtri ummistus ja puhastage lehter tolmuimejaga järgmiste sammude abil.



1. Lülitage masin välja (OFF) ja oodake, kuni enam ei kostu helisid (selleks võib kuluda kuni 15–20 sekundit).

2. Eemaldage kohvivalmistusmoodul.

3. Avage eeljahvatatud kohvi lehtri kaas ja asetage lusika käepide lehtrisse. NB!Eeljahvatatud kohvi lehtri puudumisel sisestage lusikas kohvilehtrisse altpoolt.

4. Liigutage käepidet üles-alla, kuni ummistunud jahvatatud kohv alla kukub. NB! Selleks võib vaja minna veidi jõudu.

5. Puhastage maha kukkunud kohv tolmuimejaga.

6. Seejärel asetage tolmuimeja ots kohvilehtri väljalaskeava kohale ja katke eeljahvatatud kohvi lehter oma käega. Või asetage ots hoopis kohvilehtri ülemisele osale ja katke käega alumine pool.

7. Pange kohvivalmistusmoodul tagasi, lülitage masin SISSE ja valmistage üks espresso.

8. Pärast valmistamist veenduge, et lehtris ei oleks jahvatatud kohvi. Vastasel juhul korrake ummistuse kõrvaldamise protseduuri.



Et vältida kohvilehtri ummistumist:



ärge valage/laske kohviubade sahtlisse vett, puhastage kohvilehtrit kord nädalas.