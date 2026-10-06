Saeco kohvivalmistusmooduli all on kohvipulber

Kohvipulber võib kohvivalmistusmooduli alla või selle ümber sattuda siis, kui kohvivalmistusmoodul ja selle osad ei ole hästi määritud. Järgige allolevaid samme, et tuvastada, milliseid kohvivalmistusmooduli osasid määrida tuleks.

1. Lülitage oma espressomasin VÄLJA ja oodake, kuni ei kostu ühtki heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit).

2. Eemaldage masina küljest kohvivalmistusmoodul ja loputage seda puhta leige vee all. Laske sel õhu käes kuivada.

3. Kandke õhuke kiht määret kohvivalmistusmooduli kolvile.

4. Kandke õhuke kiht määret kohvivalmistusmooduli all olevale võllile.

5. Kandke mõlemal poolel olevatele piiretele õhuke kiht määret.

NB! Kohvivalmistusmooduli määrimiseks kasutage Philipsi/Saeco õli HD5061.