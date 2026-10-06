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Saeco kohvivalmistusmooduli all on kohvipulber

Kui leiate Saeco espressomasina kohvivalmistusmooduli seest või alt kohvipulbrit, siis järgige allolevaid juhised või vaadake meie õppevideot.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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