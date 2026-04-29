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Millised on Philips Lumea otsakute erinevused?

Teie Lumeal on mitmesugused otsakud, millest igaüks on mõeldud kasutamiseks teatud kehapiirkonnas. Ärge kasutage otsakuid piirkondades, mille jaoks need ei ole mõeldud. Vaadake kasutusjuhendist, millised otsakud on teie Lumea mudeliga kaasas. 

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: BRI940/00, BRI921/00, BRI947/00. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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