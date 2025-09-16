Philipsi klienditugi Mida tähendavad minu Philips S9000 pardlil olevad sümbolid?

Philips S9000 pardli uusimad mudelid on saadaval kahes erinevas versioonis. Et näha, milline versioon teil on, kontrollige pardli tagaküljel olevaid tähti /A või /B, nagu on näidatud alloleval pildil.



Märkus. Alltoodud pildid kehtivad ainult uusimate S9000 pardli mudelite puhul. Kui teil on vanem S9000 mudel või mõni muu pardli seeria, lugege meie teisi artikleid.

Mudel A peamenüü (pardel on välja lülitatud) Kui pardel on välja lülitatud, saate menüüs navigeerimiseks kasutada peamenüü nuppu (kolme täpiga ikoon). Vt allpool menüüikoonide tähendust: Aku: Pardli aku voolutugevus. Liikumise tagasiside: Liikumise tagasiside skoor teie viimasest raseerimisest. Reisilukk: See näitab, kas reisilukk on sisse lülitatud või mitte. Reisiluku sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all menüünuppu. Bluetoothi sidumine: See ikoon näitab teie pardli Bluetoothi sidumise olekut. Märkus. Ülalmainitud ikoonid on nähtavad ainult siis, kui pardel on välja lülitatud.

Mudel A peamenüü (pardel on sisse lülitatud) Kui pardel on sisse lülitatud, võimaldab peamenüü nupu vajutamine ümberlülitust kolme survekaitse anduri seadistuse vahel. Sõltuvalt valitud seadistusest annab pardli valgusrõngas täieliku surve tagasiside, osalise surve tagasiside või surve tagasiside puudub. Mudel A raseerimisjärgne tagasiside Kui aktiveerisite rakenduse kaudu liikumise tagasiside, annab pardli käepide teile pärast iga raseerimist tagasisidet liikumise ja surve kohta. Raseerimisjärgse tagasiside ikoonide tähendust vt allpool: Olete pardliga teinud piisavalt ringjaid liigutusi ja ka rakendatud surve oli õige. Raseerimise ajal tehke rohkem ringikujulisi liigutusi. Raseerimisel rakendasite liiga vähe (esimene pilt) või liiga palju (teine pilt) survet.

Märkus: Võite saada ka tagasisidet surve kohta pardli valgusrõngast (kui see on lubatud). Üksikasjalikumat tagasisidet leiate rakendusest. Mudel B Menüüs liikumiseks kasutage peamenüü nuppu (kolme täpiga ikoon). Vt allpool menüüikoonide tähendust: Aku: Pardli aku voolutugevus. Liikumisandur: Raseerimiskogemust saate optimeerida, rakendades õiget liikumist ja survet. See element näitab teie viimase raseerimise tärnihinnangut. See ütleb, kas raseerimise ajal rakendatud surve ja liikumine oli hea või võiks seda parandada. Märkus. See menüü kuvatakse alles pärast selle funktsiooni aktiveerimist rakenduse seadete kaudu. Reisilukk: See näitab, kas reisilukk on sisse lülitatud või mitte. Reisiluku sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all menüünuppu. Kui reisilukk on aktiveeritud, lülitub Bluetooth automaatselt välja ja pardel on energiasäästu režiimis. Valgusrõngas: Selles menüüs saate valgusrõnga tagasisidet desaktiveerida või uuesti aktiveerida. Selleks vajutage menüünuppu, kuni jõuate menüüsse „valgus sees“ või „valgus väljas“ ning vajutage ja hoidke menüünuppu 3 sekundit all, kuni näete ekraanil „valgus väljas“ või „valgus sees“. Bluetooth. Siin saate oma pardli ja nutitelefoni omavahel lahti siduda. Märkus. Bluetooth-menüü kuvatakse ainult siis, kui pardel on teie nutitelefoniga ühendatud.

Märkus: Ülalmainitud ikoonid on nähtavad ainult siis, kui pardel on välja lülitatud. Mida tähendavad minu Philips S9000 pardli märguande- ja hoiatusikoonid? Teie pardli käepidemel võib olla märguanne või hoiatussümbol. Allpool on selgitatud iga sümboli tähendus; numbrid vastavad ikoonidele: Aku on tühi: Pardli aku on tühjaks saanud. Palun laadige oma pardlit. Mälu on peaaegu täis: Pardli andmesalvestus on peaaegu täis. Andmete kaotsimineku vältimiseks sünkroonige pardel rakendusega. Põhjalik puhastamine: Pardlipea on tugevalt määrdunud. Enne seadme uuesti kasutamist puhastage pardel põhjalikult, nagu kasutusjuhendis näidatud. Ebaõige toiteallikas: Pardlisse on sisestatud vale toitejuhe või toiteplokk. Palun kasutage Philipsi pardliga kaasasolevat toitejuhet või toiteplokki. Enne kasutamist võtke pistik seinakontaktist välja: Enne kasutamist võtke pardel vooluvõrgust välja. Quick Clean Pod-seadmes puhastamise meeldetuletus: Puhastage pardel kiiresti Quick Clean Pod-seadmes. Puhastamise meeldetuletus: Puhastage pardlit kraani all, nagu kasutusjuhendis näidatud. Puhastamine on käimas: Quick Clean Pod-seadmes puhastamine on käimas. Ekraanile kuvatakse järelejäänud puhastusaeg sekundites. Puhastamine katkestati: Puhastustsükkel Quick Clean Pod-seadmes peatati enne lõppu.