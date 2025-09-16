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Mida tähendavad minu Philips S9000 pardlil olevad sümbolid?

Philips S9000 pardli uusimad mudelid on saadaval kahes erinevas versioonis. Et näha, milline versioon teil on, kontrollige pardli tagaküljel olevaid tähti /A või /B, nagu on näidatud alloleval pildil.


Märkus. Alltoodud pildid kehtivad ainult uusimate S9000 pardli mudelite puhul. Kui teil on vanem S9000 mudel või mõni muu pardli seeria, lugege meie teisi artikleid.

Mida tähendavad minu Philips S9000 pardlil olevad sümbolid?

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: S9982/55 , S9986/59 .

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