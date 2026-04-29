Kuidas ma peaksin oma Philipsi pardlit puhastama?

Philips soovitab pardlit hoolikalt puhastada vähemalt kord kuus või alati, kui raseerimisvõime väheneb.

Pardli põhjalikuks puhastamiseks peate raseerimispead eemaldama.



Allpool on toodud illustratsioonid, mis näitavad, kuidas kahte tüüpi Philipsi pardlite lõikepäid eemaldada ja puhastada. Täpseid juhiseid pardli kohta leiate korduma kippuvast küsimusest „kuidas eemaldada oma Philipsi pardli lõikepäid” või kasutusjuhendist.



Veekindlate pardlite puhul: Lõiketerad ja kaitsevõred võite pärast raseerimispeade eemaldamist eraldi puhastada. Pange tähele, et iga lõiketera ja kaitsevõre moodustab ainulaadse komplekti, nii et proovige neid omavahel mitte segi ajada. Pärast puhastamist laske kõikidel osadel enne järgmist raseerimist õhu käes kuivada.



Kuivpardlite puhul kasutage pärast raseerimispeade eemaldamist kaasasolevat puhastusharja (või mõnda muud pehmet, puhast harja). Eemaldage lõikur kaitsevõre küljest ja eemaldage kõik nähtavad karvad. Pange tähele, et iga lõiketera ja kaitsevõre moodustab ainulaadse komplekti, nii et proovige neid omavahel mitte segi ajada.