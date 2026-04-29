Kuidas ma peaksin oma Philipsi pardlit puhastama?

Puhastage oma Philipsi pardlit regulaarselt, et see püsiks tippkorras ja raseeriks iga kord suurepäraselt. Allpool leiate selle kohta selgituse, ja täpsemad juhised leiate pardliga kaasasolevast kasutusjuhendist.
Kui teie Philipsi pardli jõudlus on vähenenud, vaadake palun lõiku „põhjalik puhastamine“ allpool.
Kuigi pardli mudelid on erinevad, kehtivad samad põhimõtted kõigi Philipsi pardlite kohta. Täpsemat teavet leiate altpoolt.
Pardli kahjustamise vältimiseks kontrollige alati enne puhastamist, kas see on veekindel. Veekindlatel pardlitel on käepidemele trükitud väikese kraani (joonis 1) või vanni (joonis 2) sümbol. Kui seadme käepidemele on trükitud läbikriipsutatud kraan (joonis 3), ei tohi seda veega puhastada.
Enne pardli sisselülitamist lahutage see toiteallikast.
Philips soovitab pardlit pärast igat raseerimist kiiresti puhastada, et vähendada karvade ja prahi kogunemist lõikepeade ümber.
Veekindlate pardlite jaoks: Lülitage pardel sisse ja loputage kogu pardlipead (pardli ülemist osa) sooja voolava vee all. Lülitage pardel välja.
Sõltuvalt pardli mudelist saab raseerimispea avada, vajutades vabastusnuppu või tõmmates pealmise osa ettevaatlikult ära. Raseerimispea avamine võimaldab teil pardlipea sisemust loputada. Laske kõigel enne järgmist raseerimist õhu käes kuivada. Alltoodud joonised näitavad, kuidas puhastada kahte tavalist veekindlat pardlimudelit.
Kuivade pardlite puhul: Kui pardel on välja lülitatud, puhuge lahtiste karvade ja prahi eemaldamiseks pardlipea peale.
Sõltuvalt pardli mudelist saab raseerimispea avada, vajutades vabastusnuppu või tõmmates pealmise osa ettevaatlikult ära. Pardlipea avamine võimaldab teil pardlipea sisemust puhastada. Selleks kasutage pardliga kaasas olevat puhastusharja või puhast pehmet pintslit (või muud sarnast).
Kui teil on Philipsi pardli jaoks SmartClean-süsteem või Quick Clean-seade, võite seda kasutada iga kord pärast raseerimist puhastamiseks ja värskendamiseks. Puhastussüsteemi kasutamine asendab ülaltoodud peatükis nimetatud regulaarsed puhastustoimingud.
Siiski on igakuine põhjalik puhastamine vajalik (vt üksikasju allpool).
Philips soovitab pardlit hoolikalt puhastada vähemalt kord kuus või alati, kui raseerimisvõime väheneb. Pardli põhjalikuks puhastamiseks peate raseerimispead eemaldama.
Allpool on toodud illustratsioonid, mis näitavad, kuidas kahte tüüpi Philipsi pardlite lõikepäid eemaldada ja puhastada. Täpseid juhiseid pardli kohta leiate korduma kippuvast küsimusest „kuidas eemaldada oma Philipsi pardli lõikepäid” või kasutusjuhendist.
Veekindlate pardlite puhul: Lõiketerad ja kaitsevõred võite pärast raseerimispeade eemaldamist eraldi puhastada. Pange tähele, et iga lõiketera ja kaitsevõre moodustab ainulaadse komplekti, nii et proovige neid omavahel mitte segi ajada. Pärast puhastamist laske kõikidel osadel enne järgmist raseerimist õhu käes kuivada.
Kuivpardlite puhul kasutage pärast raseerimispeade eemaldamist kaasasolevat puhastusharja (või mõnda muud pehmet, puhast harja). Eemaldage lõikur kaitsevõre küljest ja eemaldage kõik nähtavad karvad. Pange tähele, et iga lõiketera ja kaitsevõre moodustab ainulaadse komplekti, nii et proovige neid omavahel mitte segi ajada.
Eriti hügieenilise pardli saamiseks võite kasutada Philipsi UV-laadijat ja UV-kuubikut koos regulaarse ja põhjaliku puhastamisega (nagu on kirjeldatud ülaltoodud lõikudes).
Laske pardlil enne UV-tarvikute kasutamist kuivada.
Märkus: UV-laadija ja UV-tarvikud ühilduvad ainult kindlate pardlimudelitega. Need tarvikud aitavad eemaldada pardlist baktereid, kuid need ei ole mõeldud puhastamise asendamiseks.
Kui Philipsi pardlil on hüpikakende piirel või klõpsuga kinnitatavad otsikud, näiteks täppispiirel, habemelõikur või ninakarvade piirel, võite neid kõiki sooja veega kraani all puhastada.
Laske lisaseadmetel enne järgmist kasutamist õhu käes kuivada.
Nõuanne Optimaalse jõudluse tagamiseks määrige väljatõmmatava piirli hambaid iga kuue kuu tagant tilga mineraalõliga.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:X9002/10 , S591/05 , XP9400/31 .