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Tootmine lõpetatud

juhtmeta kõlaridokk

AS130/12

Voogedastage muusikat ja laadige oma Androidiga telefoni

AS130 kõlar voogedastab kvaliteetset muusikat Bluetoothi abil ja on silmapilkselt võimeline laadima teie Androidiga telefoni.

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Voogedastage muusikat ja laadige oma Androidiga telefoni

  • Bluetooth®

  • Androidile

  • 6 W

Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks

Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja puhtam.

Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks

Philips FlexiDocki täiustatud versioonil on mikro-USB-ühenduspesa, mis on ideaalne Android-telefonidele. Tänu ühenduspesa siledate ja ümarate servadega disainile sobivad dokkimisseadmesse suurepäraselt kõik Androidiga telefonid. Seda saab maksimaalselt reguleerida. Lihtsalt libistage ühenduspesa vasakule või paremale või pöörake seda, et see sobiks teie telefoni mikro-USB-pordi iga asukoha või paigutusega. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne.

Elegantne ja kompaktne disain sobib igale voodiäärsele lauale

Tehnilised andmed

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